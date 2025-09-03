Estas apps del App Store harán tu regreso a la rutina mucho más fácil

Con el final del verano llega el momento de poner en orden la rutina y recuperar el ritmo académico y profesional. La buena noticia es que la tecnología puede convertirse en la mejor aliada en este regreso. El App Store reúne una selección de aplicaciones pensadas para que la vuelta sea más llevadera, organizada y, por qué no, también divertida. Desde gestión de tareas hasta herramientas de bienestar, hay opciones para todos los perfiles.

Herramientas para estudiar mejor

Las aplicaciones enfocadas en el estudio y la productividad permiten aprovechar al máximo cada jornada. Structured se ha convertido en una de las favoritas al unir calendario, lista de tareas y registro de hábitos en una única línea de tiempo, mientras que Evernote sigue siendo referencia para centralizar ideas y apuntes. Quien necesite un impulso adicional puede recurrir a AI ChatNow, un asistente de inteligencia artificial diseñado para redactar, investigar o programar sin perder tiempo. PDF Expert e iScanner completan la lista con funciones clave para trabajar con documentos de forma ágil y profesional.

Aprender idiomas de manera sencilla

Dominar otras lenguas es cada vez más importante, y el App Store ofrece herramientas dinámicas para lograrlo. Vocabulary, finalista en los Apple Design Awards 2025, propone ampliar el vocabulario mediante juegos atractivos. Junto a ella destacan Babbel, con millones de usuarios en todo el mundo, phase6, que se centra en la memorización sistemática, Memrise, con interacción directa con hablantes nativos, y EF Hello, que ofrece un enfoque práctico para desenvolverse en inglés en el día a día.

Apps útiles para la rutina diaria

Más allá del estudio y los idiomas, la organización personal también se ve reforzada con aplicaciones que simplifican el día a día. Summary transcribe y resume reuniones automáticamente para no perder ningún detalle. Invoice Fly facilita la facturación de profesionales y autónomos. Solvo convierte la inteligencia artificial en aliada para resolver tareas, mientras que Blinkist condensa en minutos las ideas principales de miles de libros y podcasts.

Bienestar físico y mental

No todo es trabajo. La salud y el descanso también son clave para afrontar la rutina con energía. Clever ofrece minijuegos para entrenar la mente, Sleep++ analiza la calidad del sueño con el Apple Watch y Endel genera paisajes sonoros con ayuda de la IA para concentrarse o relajarse.

Los más pequeños también tienen opciones

El aprendizaje en edades tempranas también encuentra aliados en el App Store. Lingokids es la propuesta educativa más completa para niños, con juegos y actividades seguras. Funexpected Matemáticas convierte las cifras en entretenimiento, mientras que Shapes and Colors for Toddler prepara a los más pequeños para la etapa escolar. Toca Boca World da rienda suelta a la creatividad con mundos personalizables y Speech Blubs se centra en el aprendizaje del lenguaje de manera divertida y sin anuncios.

Estas propuestas del App Store permiten que cada miembro de la familia encuentre la herramienta que necesita para afrontar la vuelta a la rutina con más motivación y mejores resultados.