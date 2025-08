He probado el Motorola edge 60 pro y me ha sorprendido lo equilibrado que es

Hay smartphones que no necesitan presumir para hacerse notar. El Motorola edge 60 pro es uno de ellos. Lo he estado probando durante unos días como móvil principal y me ha convencido por algo que no siempre es fácil de encontrar, equilibrio. No destaca de forma escandalosa en ningún apartado, pero tampoco flaquea. Y eso, en un mercado lleno de promesas que no siempre se cumplen, esto es casi un valor a tener en cuenta. La firma ha logrado un dispositivo muy completo y que no deja mal sabor de boca.

Así es el Motorola edge 60 pro

Ficha técnica Motorola edge 60 pro Pantalla pOLED 6,7” FHD+ / 144 Hz / HDR10+ Procesador Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB LPDDR4X Almacenamiento 512 GB UFS 2.2 Cámara trasera 50 mpx f/1.4 (OIS) + 13 mpx ultra gran angular y macro Cámara delantera 50 mpx f/2.2 Batería 4600 mAh, carga rápida 125W / inalámbrica 50W Sistema operativo Android 14 + Moto MyUX Peso 185 gramos Otros 5G, WiFi 6E, lector bajo pantalla, protección IP68

La huella Pantone presente

Mi unidad es la que Motorola llama Pantone Shadow, un tono verdoso con matices tierra que cambia ligeramente según incide la luz. El resultado es un acabado sobrio pero con personalidad, que se aleja del negro tradicional sin renunciar a la elegancia. Es mate, con un tacto suave que apenas deja huellas, y el módulo de cámara se integra de forma discreta.

El marco de aluminio y los bordes curvados traseros hacen que se sienta muy cómodo en mano. Con solo 185 gramos, no resulta pesado, y además cuenta con certificación IP68, así que es un buena aliado de tus momentos de piscina o playa. No trae funda en la caja, pero tampoco es de esos móviles que se escapan fácilmente de la mano.

Pantalla que enamora en el primer scroll

Aquí Motorola ha echado el resto. El panel pOLED de 6,7 pulgadas es una delicia. No solo por la resolución Full HD+ o la tasa de refresco de 144 Hz, que se nota mucho en el día a día, sino por cómo se ve. Colores vivos, negros profundos, brillo más que suficiente en exteriores…

Ver vídeos, redes sociales o incluso leer con esta pantalla es un gustazo. Y lo mejor es que no se fuerza la vista. El brillo automático responde muy bien, y el panel está certificado para HDR10+, lo que se agradece si consumes contenido en plataformas como Netflix o YouTube.

Rendimiento excelente

El Snapdragon 7 Gen 3 no es un chip de gama alta, pero vaya si rinde como tal. Durante estas semanas he usado el Motorola edge 60 pro para realizar tareas de todo tipo y no se ha resentido. Todo va muy bien, las animaciones vuelan y la combinación con los 12 GB de RAM permite mantener múltiples apps abiertas sin problemas.

Además, no he notado sobrecalentamiento, ni siquiera con juegos como Asphalt 9 o sesiones prolongadas de edición en Lightroom. MyUX, la capa de personalización de Motorola, sigue siendo una de las más limpias y agradables del mercado.

Fotografía muy solvente, con buena IA

El Motorola edge 60 pro no intenta competir con los grandes titanes del mercado, pero se sitúa cómodamente en ese rango medio-alto donde el usuario busca resultados fiables. Su sensor principal de 50 mpx, con apertura f/1.4 y estabilización óptica, ofrece un rendimiento muy por encima de lo esperado en su gama. Durante mis pruebas, tanto en exteriores como en interiores, las imágenes han sido consistentes: buen nivel de detalle, colores vivos pero no saturados, y un rango dinámico que resuelve bastante bien las escenas difíciles con mucho contraste.

Uno de los puntos que más me ha llamado la atención es la rapidez de disparo y el enfoque. Motorola ha afinado mucho aquí, y se nota. La cámara es rápida, no titubea al enfocar personas en movimiento, y rara vez exige que repitas la toma. En condiciones de poca luz, el modo noche se activa automáticamente y, aunque suaviza un poco la textura, consigue salvar imágenes que en otros móviles se volverían ruidosas o empastadas. Es ideal para hacer una foto rápida sin preocuparte demasiado por los ajustes.

El software juega un papel clave. La IA del sistema interviene justo donde debe: detecta escenas, ajusta la exposición en tiempo real y mejora ligeramente el contraste y la nitidez. No estamos ante una cámara con resultados espectaculares al primer vistazo, pero sí ante una muy versátil. Es una cámara que no decepciona en ninguna situación habitual, retratos, comida, paisajes urbanos, mascotas, cielos o tomas a contraluz.

El sensor secundario de 13 mpx funciona como ultra gran angular y también permite capturas en modo macro. Aquí los resultados ya no son tan brillantes, pero cumplen. El gran angular ofrece una cobertura generosa, sin deformaciones exageradas, y aunque pierde algo de nitidez en los bordes, las fotos mantienen coherencia cromática con el sensor principal. En modo macro hay que afinar un poco el pulso y encontrar la distancia adecuada, pero se pueden conseguir tomas muy curiosas de detalles florales o texturas.

Otro punto fuerte del Motorola edge 60 pro es la cámara frontal. Aquí repite con un sensor de 50 mpx, y eso da como resultado selfies de gran calidad, incluso en interiores. Es una de las mejores cámaras frontales que he probado últimamente en este rango de precio. Permite un desenfoque de fondo suave y natural en modo retrato, detecta bien los bordes del rostro, y también graba vídeo en 4K, algo que no muchos rivales ofrecen en la gama media-premium.

Aunque no incorpora un teleobjetivo, el zoom digital ofrece un rendimiento bueno. Gracias a la resolución del sensor principal y al apoyo de la IA, se puede llegar hasta 10x con una calidad más que decente. He hecho varias pruebas fotografiando carteles, matrículas, aves o el faro de las Puercas de Cádiz, y aunque el detalle no es perfecto, el resultado es usable e incluso bueno en condiciones de buena luz. Como ocurre en muchos smartphones, al ver estas fotos en pantalla grande se nota algo de procesamiento, cierta suavidad o reducción de ruido, pero en la visualización desde el móvil, para compartir en redes o enviar por WhatsApp, la calidad es más que satisfactoria.

En cuanto a la app de cámara, mantiene la estructura habitual de Motorola: clara, bien ordenada y sin florituras. Puedes acceder rápidamente a los modos más usados (noche, retrato, vídeo, ultraresolución…), y cuenta con extras interesantes como escáner de documentos o capturas con gestos. También puedes activar sugerencias automáticas que te ayudan a encuadrar mejor o corregir horizontes torcidos, algo útil para quien no quiere complicarse y solo desea “apuntar y disparar”.

En conjunto, la experiencia fotográfica con este Motorola edge 60 pro transmite fiabilidad. Sin necesidad de prometer la luna ni aplicar filtros agresivos, este móvil te da lo que necesitas, es decir, fotos bien resueltas, nítidas, con colores agradables y un software que acompaña sin interferir demasiado. Y eso, en un móvil de este rango de precio es una maravilla.

Batería para el día y carga ultrarrápida

Aunque no llega a los 5000 mAh, los 4600 mAh del edge 60 pro me han dado jornadas completas sin problema, incluso con uso algo intenso. Lo que más me ha impresionado es la carga rápida de 125 W. En unos 15 minutos tienes el 70 %, y en menos de media hora está al 100 %, una barbaridad. Y encima es compatible con carga inalámbrica de 50 W, algo difícil de ver en su gama.

Conectividad completa

Este móvil lo tiene todo en cuanto a conectividad: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM y lector de huellas en pantalla que funciona muy rápido. También dispone de Ready For, la plataforma de Motorola para conectar el móvil a un monitor o televisor y trabajar en modo escritorio, algo que usé varias veces y va sorprendentemente bien.

Android 14 sin bloatware

Motorola sigue apostando por una experiencia casi pura, sin exceso de apps preinstaladas innecesarias y con gestos propios muy útiles, como el de encender la linterna con un doble giro de muñeca. Android 14 va muy bien, limpio, y con promesa de dos años de actualizaciones mayores. Quizá podrían ser tres, como hacen otros rivales, pero no empaña la experiencia.

Un móvil equilibrado que se disfruta

He probado muchos móviles en lo que va de año, y pocos me han dejado tan buena sensación como el Motorola edge 60 pro. Es elegante, potente, tiene una de las mejores pantallas de su segmento y una batería que no te da quebraderos de cabeza. Además, su cámara principal cumple con nota y su software es de los más agradables del ecosistema Android. A veces no hace falta tener lo último en cada apartado para construir un buen teléfono. Solo hace falta hacerlo todo bien. Y eso, el edge 60 pro lo consigue. Puede adquirirse en la web del fabricante a un precio de 599 euros.