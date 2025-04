Motorola presenta su artillería tecnológica: nuevos móviles edge y razr, wearables y moto ai

Motorola ha desplegado hoy una jornada cargada de novedades, con el anuncio simultáneo de cuatro lanzamientos clave que refuerzan su presencia en los segmentos de móviles premium, wearables y experiencias inteligentes. Desde la nueva familia motorola edge 60, pasando por la evolución plegable motorola razr 60, hasta la expansión de su ecosistema con moto watch fit y moto buds loop, todo gira en torno a moto ai, su renovada plataforma de inteligencia artificial que protagoniza la estrategia de la marca en 2025.

Serie edge 60

Los nuevos motorola edge 60 pro y motorola edge 60 apuestan por una estética refinada con pantallas de cuatro bordes curvos, acabados Pantone inspirados en materiales nobles y una resistencia al agua y polvo de grado IP69. En el apartado fotográfico, ambos integran un sistema de cuatro cámaras con sensor Sony LYTIA 700C y funciones avanzadas como Group Shot, Photo Enhancement Engine o certificaciones Pantone SkinTone y Validated para representar con fidelidad los tonos reales.

Además, el edge 60 pro incorpora una batería de 6000 mAh con carga de 90W y ha sido galardonado con la puntuación más alta de DXOMARK en batería, mientras que el modelo estándar mantiene un gran equilibrio con 5200 mAh y carga rápida de 68W.

Los plegables razr 60

Motorola también renueva su icónica gama razr con dos dispositivos, motorola razr 60 ultra y motorola razr 60. El primero se corona como el plegable más potente del mundo gracias a su Snapdragon 8 Elite de 3nm, cámara triple de 50 mpx, pantalla pOLED de 7″ y carga ultrarrápida de 68W. El segundo, más accesible, mantiene gran parte de las funcionalidades estrella como la pantalla externa inteligente y compatibilidad con carga inalámbrica.

Ambos modelos destacan por su diseño diferencial con acabados en madera, cuero o incluso Alcantara, por primera vez en un smartphone, y están optimizados para utilizar las funciones más avanzadas de moto ai desde la pantalla externa.

motorola ai se hace más inteligente

La gran protagonista transversal es la nueva evolución de motorola ai, que se convierte en una especie de copiloto proactivo. Con funciones como Next Move, Playlist Studio, Image Studio o Look and Talk, Motorola se adelanta al futuro al permitir que el dispositivo comprenda el contexto del usuario y actúe de forma predictiva. Además, los usuarios podrán elegir su asistente preferido gracias a nuevas alianzas con Google, Meta, Microsoft y Perplexity, e incluso disfrutar de Gemini y Gemini Live desde la pantalla externa.

moto watch fit y moto buds loop

Por último, Motorola amplía su catálogo con dos accesorios, el moto watch fit, un smartwatch con pantalla OLED de 1,92″, hasta 16 días de autonomía y funciones de salud avanzadas, y los moto buds loop, los primeros auriculares open-ear de la marca, desarrollados junto a Bose y disponibles incluso con cristales de Swarovski.

Ambos dispositivos están diseñados para integrarse sin fricciones en el ecosistema motorola, aprovechando la conectividad fluida de Smart Connect with AI y comandos de voz personalizados.

Disponibilidad y precios

Como oferta especial de lanzamiento, hasta el 31 de mayo de 2025, al comprar el nuevo motorola razr 60 ultra en los puntos de venta habituales, recibirás de regalo un moto watch fit y unos auriculares moto buds+, valorados en 79€ y 149€, respectivamente. También hasta esa fecha, al adquirir los nuevos motorola edge 60 pro o motorola edge 60 en los canales habituales, recibirás de regalo unos auriculares moto buds+, valorados en 149€.