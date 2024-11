Motorola a la conquista de Iberia, del crecimiento en España al salto a Portugal

Motorola, una de las marcas más icónicas del sector de la tecnología móvil, ha sabido reinventarse con el paso del tiempo bajo el paraguas de Lenovo, uno de los gigantes globales de la innovación tecnológica. Con una estrategia centrada en ofrecer dispositivos que conjugan diseño, rendimiento y tecnología de vanguardia, Motorola se posiciona como un actor clave en el mercado y apuesta por la calidad y la diferenciación frente a sus competidores. En el marco del Lenovo Tech World celebrado en Madrid, Andrea Monleón, directora general de Motorola para Iberia, nos comparte los avances, estrategias y próximas metas de la marca.

Pregunta.— ¿Cómo ha sido durante 2024 el crecimiento de Motorola, que parece estar experimentando un notable impulso dentro del sector?

Respuesta.— Pues mira, la verdad es que ha sido un proyecto, como he comentado en la presentación, apasionante. Para mí, esa es la palabra que lo define, porque empezar de nuevo en un mercado, aunque la marca sea potente y todo el mundo la conozca, nunca es sencillo, sobre todo en un mercado tan competitivo como el nuestro. En estos seis trimestres hemos conseguido alcanzar un 6,4% de cuota según IDC, y lo más destacable es que ha sido un crecimiento sostenido trimestre tras trimestre. Así que estamos muy contentos con la evolución de este año.

P.— ¿Qué valor aportan los dispositivos Motorola al consumidor? ¿En qué se diferencian y qué hace que un usuario se decida por Motorola frente a otras marcas del mismo segmento?

R.— Una de las primeras características o propuestas de valor que ofrecemos al cliente es darle lo mejor por el mismo precio que ofrecen otros. No nos enfocamos únicamente en una gama de entrada; no queremos que se vea a Motorola como una marca económica. Lo que buscamos es que, por lo que estás pagando por un terminal, no solo no renuncies a nada, sino que recibas un poco más. A nivel tecnológico estamos muy centrados en que nuestro cliente tenga lo mejor en el segmento de precio en el que está comprando.

Por otro lado, uno de nuestros puntos fuertes sigue siendo el diseño. Queremos llegar al consumidor de una forma distinta a lo que se está haciendo. Aspiramos a que la compra de nuestros dispositivos sea algo emocional. Como se dice coloquialmente, «lo que entra por los ojos», y eso es precisamente lo que buscamos. Queremos que nuestros dispositivos sean aspiracionales tanto en especificaciones técnicas como en diseño, algo que hemos conseguido con grandes partnerships, como el de Pantone, que nos ayuda a conectar con el cliente final.

P.— También parece que tenéis una propuesta muy orientada a los usuarios que disfrutan escuchando música en sus dispositivos.

R.— Sí, además de nuestra colaboración con Pantone, también trabajamos con Bose como uno de nuestros grandes partners. Hemos integrado su tecnología en nuestra estrategia de producto.

P.— ¿Puedes contarnos más detalles sobre esto?

R.— Hemos lanzado una gama de accesorios de audio bajo la marca Moto Buds, y uno de los modelos ha sido codesarrollado con Bose. Esto permite que la experiencia de audio sea especialmente interesante para los usuarios.

P.— Además, hoy habéis anunciado el próximo lanzamiento de Motorola en Portugal.

R.— Sí, este es uno de los grandes hitos que hemos comunicado hoy. El día 10 de diciembre será el lanzamiento oficial. Desde el principio concebimos la propuesta de España como una iniciativa para toda Iberia, es decir, el objetivo era lanzar simultáneamente en ambos países y hacerlo con ambición. Queremos ser un jugador importante en cada país donde Motorola esté presente, así que estamos muy contentos de confirmar la fecha y la disponibilidad de producto en Portugal.

P.— ¿Algo más que quieras añadir sobre este lanzamiento?

R.— Simplemente destacar que la apuesta por Portugal viene acompañada de una estructura local. Creo que eso es importante y nos hace diferentes. Sin entrar a valorar a los competidores, creo que esta decisión aporta un valor añadido significativo al proyecto en Portugal.