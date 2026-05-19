Leire Martínez se sincera sobre su adiós a La Oreja de Van Gogh: «Me sentía dolida»

Mientras se está pasando la resaca de los dos primeros conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en su regreso, Leire Martínez está disfrutando del enorme éxito que está cosechando en América Latina, donde ha comenzado su gira en la que los fans del grupo vasco están demostrando que la seguirán en su carrera en solitario. Antes de marcharse, dejó una entrevista grabada para el podcast de Mar Flores, donde no ha rechazado hablar de Montero, de su complicada salida del grupo y de cómo procesó aquella noticia que pilló a toda España de sorpresa.

En esta nueva aventura de la modelo como presentadora, la cantante ha querido dejar claro que está completamente centrada en su carrera, dejando a un lado «el odio y el rencor», puesto que ya no le «aportan nada». Aunque reconoce que ha necesitado tiempo para procesar su expulsión de La Oreja, lo cierto es que ha conseguido estar «en paz». «Me sentí así, me sentía enfadada, me sentía dolida y necesité validar esa emoción», reconocía ante Flores que se sentía así meses y semanas después de la noticia de su expulsión del grupo. Eso sí, Leire ha sabido darle la vuelta rápido al fichar por la agencia que hizo que grupos como Auryn y Sweet California triunfasen; por eso se tuvo que centrar rápido en su carrera.

Sobre el ruido mediático y los comentarios de las redes sociales, Martínez explica que intenta «no alimentar y no formar parte de determinadas cosas». Reconoce que este golpe le ha llegado en un momento y una edad en los que ha podido superarlos mucho mejor, tanto que ahora se puede «expresar sin tener que pasar por encima de nadie» gracias a las «herramientas que hace 20 años no tenía».

La carrera en solitario de Leire Martínez es algo que no tenía en mente

La que fuera concursante de Factor X ha confesado a Mar Flores que, después de tantos años en el grupo (estuvo más tiempo que Amaia Montero), ya no «estaba una carrera en solitario» entre sus planes, pero que tras lo sucedido no le quedó otra. «¿Por qué no?», fue la única pregunta que se hizo al verse fuera de la banda.

«Es curioso cómo, después de casi 20 años de carrera, te ves con muchas primeras veces: componer el disco ha sido un reto importante y ha sido una gran primera vez, irme de promoción sola…», reconoce.

Un futuro prometedor en solitario

Leire Martínez está disfrutando del éxito en Chile, Argentina y pronto pasará por otros países, por eso está viviendo todo «desde la ilusión más absoluta y aprendiendo mucho». Con esta ilusión está ya al 100 % centrada en Historias de aquella niña, su primer disco con el que quiere hacerse un nombre en solitario y desvincularse de La Oreja de Van Gogh.

Gira internacional de Leire Martínez