Xabi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, rompe su silencio sobre Leire Martínez: «Sin rencores, pero…»

El regreso de La Oreja de Van Gogh tras dos años de parón y con cambio de vocalista está siendo mucho más convulso y polémico de lo que esperaban. Tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo, la lupa se ha puesto en Amaia Montero, que no ha tenido el mejor debut en sus dos primeros conciertos con el grupo, puesto que las críticas se han cebado con ella y con algunos momentos en los que su voz se descontrolaba en el escenario. Mientras, Leire ya ha comenzado su gira por América para presentar su primer disco en solitario y lo hacía con llenazo en Buenos Aires, en una noche en la que no pudo reprimir las lágrimas al cantar una de sus canciones con La Oreja. Xabi San Martín, teclista y letrista de la banda, ha querido hablar de su ex compañera y de cómo se han vivido los últimos meses.

Rodríguez, lejos de venirse abajo, ha sabido aprovechar la oportunidad y en menos de dos años ha comenzado su carrera en solitario. Tras su salida (o expulsión), fichó por la misma agencia que llevó al estrellato a grupos como Auryn, Sweet California y que ahora lleva las carreras de cantantes como María Peláe, Paula Koops y Edurne. A partir de ahí ha ido comenzando su propio sonido hasta publicar un disco con el que está sabiendo recuperar a los fans que están dispuestos a seguirla en esta nueva etapa, que son muchos miles.

Sobre su ex compañera, San Martín no ha dudado en hablar de las lágrimas que se pudieron ver en el escenario de Argentina. «Sí. Entendemos perfectamente su reacción, tiene que sentir un montón de cosas, y jamás de los jamases vamos a polemizar ni nada. No tenemos más que gratitud hacia ella. Hemos compartido media vida del grupo y le debemos muchísimo», así quería zanjar cualquier tipo de polémica.

Sobre la salida de la artista, tampoco ha dado detalles, prefiriendo guardar lo ocurrido. «Cuando hay una separación, los motivos y los pormenores pertenecen a la intimidad del matrimonio, por así decirlo, ¿no? Y como toda separación, es normal que sea dolorosa para todas las partes. Luego, todo el mundo alrededor, pues como es normal, cotillea y opina», asegura.

En la entrevista concedida a El Correo, Xabi asegura que en torno a este cambio de vocalista «se ha generado mucho ruido y mucha tontería, pero las cosas son, entre comillas, mucho más aburridas y normales».

Pese a lo que podría imaginar de una enemistad entre los miembros, insiste en que La Oreja de Van Gogh no tiene nada en contra de Leire Martínez: «Le deseamos lo mejor. De corazón, todas las buenas noticias para Leire lo son también para el grupo», dice.

No han vuelto a hablar tras su salida

Pese a las buenas palabras, Xabi ha confirmado que no ha habido comunicación con la vocalista desde que se produjera su salida. En la citada entrevista, explica que el grupo vive «sin rencores, pero es normal que cada uno haya seguido su camino».

Leire Martínez sigue centrada en su gira

La artista no se ha pronunciado acerca de estas palabras y parece que ya ha pasado página con el grupo, puesto que ahora sus energías están centradas en su carrera en solitario.