¿Sigue abierto ‘ZM Isla del Ciervo’ en La Manga del Mar Menor (Murcia) tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

Alberto Chicote está de vuelta con Servicio Secreto by Chicote, una adaptación de otro exitoso programa del chef Gordon Ramsay. En este caso, su misión es la de colarse y vigilar restaurantes con la ayuda de un topo —que suele ser un empleado desesperado— y tratar de descubrir los fallos sin que los dueños y el resto de trabajadores se enteren. El primer local en pasar este examen ha sido el restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en Murcia, en concreto en La Manga del Mar Menor. Descubrimos qué tal le ha ido tras la visita del chef y si sigue abierto en la actualidad.

En el programa, Alberto se cuela en mitad de la noche como un espía, llegando a utilizar un traje al estilo Misión imposible. En una primera inspección ha utilizado productos que bien podría utilizar la Policía Científica, sacando espumas y reactivos para saber si hay comida podrida y gérmenes por las mesas y utensilios de cocina. Spoiler: Encuentra de todo en el restaurante, hasta el motor de una lancha. Además, en esta visita aprovecha para llenar el local de cámaras ocultas, que podrá ir viendo con total tranquilidad desde un puesto de control situado en una furgoneta aparcada a pocos metros. Digno de cualquier película americana de espías.

Las opiniones del ZM Isla del ciervo

El restaurante tiene una puntuación de 3,6 en Google Maps, bajando a un 2,6 en TripAdvisor, dos de las plataformas de reseñas más importantes de la red. En ellas se pueden leer opiniones como la siguiente: «Cuando conocí este sitio, me enamoró por todo en general, pero he ido viendo su decadencia y me da una pena muy grande porque el lugar tiene mucho potencial, pero está sufriendo un deterioro increíble y el arroz último que pedimos fue pésimo, las gambas olían a pasadas, no nos gustó nada, miedo a coger algo con esa comida».

«Llegamos 5 amigos para tomar una copa tranquilamente; el sitio arruinado, el suelo no sabe lo que es una escoba desde los 90, las mesas tienen más tiempo que el castillo del conde Drácula y ya no hablamos del servicio, pedimos 5 cosas, las cuales, dos de ellas, tuvimos que repetírselas al camarero que finalmente puso lo que le dio la gana», así cuenta su experiencia otro cliente.

¿Sigue abierto el restaurante ZM Isla del Ciervo?

El local vivió años mucho mejores, pero Miguel y su hermano, los que manejan este negocio, han ido perdiendo el control hasta llegar a esta situación. Pese a todo, el local sigue abierto y admitiendo reservas, aunque Happy FM ha podido comprobar que la atención telefónica (posiblemente la de Miguel) no es la que uno espera a la hora de llamar a un restaurante.

Según su horario, está abierto de lunes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la madrugada, ofreciendo servicio de comida, cenas y con música con actuaciones de grupos y DJ’S hasta la madrugada.

El detalle que rompe la magia de ‘Servicio secreto by Chicote’

Aunque en todo momento se nos hace creer que nadie sabe que está siendo grabado, hay algunos detalles que rompen este hechizo, aunque no todo el mundo los encontrará. Para empezar, antes de salir en un programa de televisión, cada persona que aparece en las imágenes debe dar su consentimiento, por lo que es de esperar que los trabajadores hayan firmado un contrato antes de empezar siquiera la grabación.

Además, hay que añadir que en las imágenes se puede ver cómo todas las marcas comerciales están tapadas. En las cámaras frigoríficas que patrocina una conocida empresa de cerveza, hasta los botellines están tapados. También tiradores y hasta publicidad que se puede ver en el mismo restaurante, algo que seguro que es casualidad y se evita para hacer publicidad en mitad del programa, algo que supondría una importante multa a la cadena.