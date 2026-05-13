Un incendio arrasa el restaurante de La Manga del Mar Menor con el que se estrenó ‘Servicio Secreto by Chicote’

Servicio Secreto By Chicote se estrenó hace unas cuantas semanas, y lo hizo a lo grande: Alberto Chicote y su equipo pusieron rumbo a La Manga del Mar Menor para conocer qué ocurría en el restaurante ZM Isla del Ciervo. Para ello, en mitad de la noche, el conocido cocinero se coló como un espía para realizar una primera inspección, con el fin de comprobar si había comida podrida o algún tipo de germen en los utensilios de cocina o en las mesas. Todo ello mientras colocó cámaras ocultas en el restaurante para controlar, desde una furgoneta aparcada a tan solo unos metros, cómo era el día a día en ZM Isla del Ciervo. Tal y como comprobamos en Happy FM, el local logró sobrevivir al paso de Alberto Chicote, puesto que, hasta hace unas horas, permanecía abierto y admitía reservas. Pero todo ha cambiado de un instante a otro, y todo como consecuencia de un incendio.

Por fortuna, no ha causado heridos. Entre los datos que se conocen hasta el momento, se sabe que, desde las 08:28 horas, el 112 recibió hasta 25 llamadas informando del incendio y de la densa columna de humo que generó y que era visible desde varios kilómetros del litoral murciano. Como es de esperar, rápidamente acudieron al lugar la Policía Local y los Bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia, así como la Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Rápidamente comprobaron que las llamas arrasaron prácticamente todo el local, aunque, afortunadamente, pudo ser controlado y no hubo daños personales. De hecho, a las 09:13 horas, el incendio se dio por controlado y que no había ningún tipo de peligro de propagación. Poco menos de una hora después, los bomberos del CEIS regresaron a su parque, situado en La Manga del Mar Menor.

Es evidente que ZM Isla del Ciervo había ganado una enorme notoriedad desde su participación en Servicio Secreto by Chicote, que se emite cada semana en laSexta. Aun así, es un hecho que todo ha quedado atrás como consecuencia de este fatídico incendio. Sus más de 25 años de historia se han visto reducidos a cenizas.

La reacción de Chicote al incendio del restaurante ‘ZM Isla del Ciervo’ de La Manga del Mar Menor

Como no podía ser de otra manera, el cocinero no ha dudado un solo segundo en utilizar sus redes sociales para hacer una publicación sobre este trágico suceso. Al fin y al cabo, es un restaurante que ha visitado recientemente, para un proyecto que está actualmente en emisión. Recordemos que, incluso, este restaurante murciano fue con el que se estrenó Servicio Secreto by Chicote en nuestro país.

«Esta misma mañana el restaurante ZM ISLA DEL CIERVO ha salido ardiendo. Por lo que sé, no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien. Dentro de la desolación que supone ver que tu negocio es pasto de las llamas», comenzó diciendo Alberto Chicote en la publicación realizada en su Instagram. Y añadió: «Quiero mandarles un abrazo enorme a todo el equipo de ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora».