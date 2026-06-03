El pasado martes 2 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. De esta manera, entre otras tantas cuestiones, el equipo recibió en plató a Yurena. La artista se presentó ante la audiencia para sincerarse sobre muchos aspectos de su vida personal, pero también de su trayectoria. Un relato que no dejó indiferente a nadie, hasta tal punto que llegó a dejar sin palabras a Sonsoles Ónega durante la entrevista, especialmente cuando dio el paso de recordar algunos de los peores capítulos de su vida. Un par de meses después de que se estrenase Yurena. Toda la verdad de una mujer inmortal, la cantante ha acudido a Y ahora Sonsoles para repasar algunos momentos de una vida que, inevitablemente, ha estado marcada por la polémica.

Es más, estamos ante 36 años de carrera que se niega en rotundo a resumir en «Yurena, la de No cambié», como ella misma ha hecho saber a la presentadora del programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3. Y es que esa canción, a pesar de que marcó un antes y un después en su trayectoria, tiene claro que la odia profundamente. Es por eso que Sonsoles Ónega quiso saber de dónde viene exactamente el rechazo que tiene hacia esa canción, hasta tal punto de volver la cara cuando salen vídeos en los que aparece interpretándola. Ella misma reconoció que tiene estrecha vinculación con lo mal que lo pasó con todo lo que venía dado por esa canción.

Pero el mal trago no quedó ahí, sino que todo se complicó aún más al recordar a su madre, Margarita Seisdedos, a quien consideraba como un pilar indiscutible en su vida. Su muerte le produjo una herida que, a pesar del tiempo, no ha logrado cerrar. De ahí que no pudiese evitar romper a llorar al recordar entrevistas y anécdotas junto a ella.

Así pues, durante su paso por Y ahora Sonsoles, y tras recordar diversos conflictos, incontables conflictos y la muerte de su madre, Yurena llegó a hacer una dura confesión: «Intenté quitarme la vida dos veces». Y todo como consecuencia de la depresión que sufría y que compartía con su madre: “A ella también la atacaron muchísimo con infamias, trato vejatorio y humillaciones para que entrara al trapo”.

Lejos de que todo quede ahí, la artista reconoció que su madre fue clave en una de esas ocasiones: «Me salvó de morir por tomarme pastillas y me arrepiento mucho de haberle hecho pasar por esto». Lo que es un hecho es que la vida de Yurena no ha sido nada fácil, al igual que su trayectoria profesional, puesto que ambas partes han estado marcadas por muchas luces, pero también con muchas sombras.