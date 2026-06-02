Sonsoles Ónega, obligada a parar los pies a un invitado: «No puedo permitir que diga eso»
Una situación muy ten
El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. De esta manera, la periodista quiso dar voz a la portavoz de una asociación que había contratado a una orquesta para las fiestas de Vitoria y a su máximo responsable, tras haber sido acusado de no haber cumplido con lo pactado. A pesar de todo, la conversación llegó a un punto que la presentadora se vio obligada a parar los pies al invitado, pero también a uno de los colaboradores que se encontraba en plató. Todo comenzó cuando recordaron a la audiencia que el Centro Gallego de Vitoria se niega a pagar los 14.000 euros prometidos a una orquesta tras supuestamente llevar a cabo «una actuación lamentable». De hecho, una vecina grabó cómo había una decena de personas viendo la Orquesta Ciudad de Vigo, a quienes tachaba de «berrear» y de ser «malos de solemnidad».
Entre otras tantas cuestiones, porque presuntamente ni tan siquiera se sabían las canciones. Algo que corroboró Estíbaliz Reboredo, vicepresidenta de la asociación contratante, durante su intervención en Y ahora Sonsoles. Pero no todo quedó ahí, puesto que también puso en jaque su «falta de profesionalidad por impuntualidad», pero también por la vestimenta utilizada para la actuación. En un momento dado, José Antonio, como encargado de la orquesta, intervino en directo para negarlo todo, haciendo hincapié en que se han visto obligados a poner una demanda por no haber recibido todavía el dinero pactado. A pesar de todo, el instante de mayor tensión llegó por un comentario completamente inesperado por parte del entrevistado. Todo comenzó cuando Sonsoles Ónega quiso preguntarle si, a su juicio, considera que los miembros de la orquesta desafinaron ese día, puesto que, como puede escucharse, la orquesta pudo tener «un minuto malo».
José Antonio se mostró de lo más contundente: «Igual que el hijo del dueño de Mango, que lo tiró por el barranco». La presentadora de Y ahora Sonsoles se quedó profundamente descolocada: «¡Oiga! ¡No! No puedo permitir que diga eso». Y añadió: «Se está investigando, pero no podemos decirlo así taxativamente. ¡Que me quitan el programa!», exclamó.
Aun así, la periodista trató de echar un capote al entrevistado para intentar suavizar, de alguna forma, la tensión: «Tampoco puede ser todo culpa del pobre José Antonio». A pesar de los esfuerzos, logró todo lo contrario, puesto que Iñako Díaz-Guerra decidió ir mucho más allá: «Como se ponga de moda que haya que devolver el dinero si no cantas bien, se me ocurren muchos grupos que están ahora de gira que van a tener que devolver un pastizal».
La presentadora intuyó a quién se refería y, con posterioridad, se vio obligada a mandar callar por segunda vez a su compañero al saber, con certeza, que se refería a La Oreja de Van Gogh. «¡Oye, tampoco! Me estoy incomodando, que todo el mundo tiene una mala tarde», contestó la periodista, a lo que el tertuliano trató de defenderse: «¡Me has preguntado tú!». La presentadora fue más allá: «Y tú has lanzado la primera piedra».
