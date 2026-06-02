Jorge Javier Vázquez atiza a Gloria Camila en Telecinco: «Soy pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco»

Parece mentira que en pleno año 2026 la docuserie de Rocío Carrasco siga dando que hablar y provocando enfrentamientos en los platós de Telecinco. A partir de ella llegaron todos los cambios y la caída en desgracia de Sálvame y todos sus colaboradores, aunque la Operación Deluxe también tuvo mucho que ver. El penúltimo de estos enfrentamientos (nunca se puede decir que es el último) lo han protagonizado Jorge Javier Vázquez y Gloria Camila Ortega, dos viejos enemigos desde hace años que nunca van a encontrar puntos en común. El catalán aprovechó este lunes la presencia de la hija de Ortega Cano para lanzarle una puya desde la distancia. Todo ocurrió desde el plató de El diario de Jorge, donde recordó que él sigue del lado de Rocío Carrasco, un mensaje que lanzó durante la conexión que hace cada tarde con El tiempo justo para anunciar los temas de su propio programa.

Este lunes 1 de junio se cumplieron 20 años de la muerte de ‘la más grande’, después de luchar contra un cáncer. En el programa de Joaquín Prat aprovecharon el aniversario para recordar a la figura de la cantante y cómo fueron aquellos últimos días en vida, algo que relató Gloria, que es colaboradora del programa. «No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me acuerdo de que entré a la habitación y le di un beso», así recordaba la última vez que la pudo ver en vida. El presentador aseguró que ella, ahora que es una mujer adulta (entonces era una niña), es la encargada de «mantener esa unión familiar que ella hubiese mantenido» en caso de seguir en vida, algo que nadie pone en duda, puesto que era la gran líder de la familia.

Sin nombrar a su hermana, lanzó un mensaje directo hacia Rocío Carrasco, con la que no mantiene relación casi desde que falleció la cantante: «Obviamente donde no puedo, no puedo». Pese a los conflictos entre ellas, Gloria no ha dudado en mostrarse de parte de Rocío Flores y reivindicar la unidad familiar: «Estamos los que hemos querido estar juntos. Con mi sobrina Rocío Flores, creo que hay que mantener esa unión porque lo vivimos con la misma edad y hemos sabido llevar la situación poco a poco».

La hija del diestro y la cantante no ha parado ahí en sus referencias a su hermana mayor. Tanto ella como José Fernando se refugiaron en su padre, pero no tuvieron nunca a la figura de su hermana mayor, que decidió romper por completo con Ortega Cano. «Yo siempre he dicho que cuando te falta una madre y tienes una hermana mayor, siempre esperas que ella ejerza un poco y ocupe ese hueco», reprochaba a su hermana. «Pero no ha podido ser o no se ha querido hacer», añadía como último dardo.

La intervención de Jorge Javier Vázquez que ha dejado mudo al plató

Tras aquellos momentos, Joaquín Prat daba paso a Jorge, que se encontraba en el plató de El diario de Jorge, para dar un adelanto de los temas de su programa. Lejos de quedarse al margen del mundo del corazón, como siempre asegura que hace ahora, lanzó un comentario con toda la intención: «Yo soy muy pro Rocío Jurado y muy pro Rocío Carrasco, que conste», decía con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que no iba a sentar nada bien a Gloria Camila.

Debido a que Prat ya se despidió de los espectadores de su programa, este mensaje se ha quedado sin respuesta de Gloria, que no ha utilizado las redes sociales para hacerlo por el momento, por lo que se espera que se guarde lo que tenga que decir para su próxima aparición en el programa. En cambio, en redes sociales sí que ha provocado todo tipo de reacciones, donde los seguidores de Rocío Carrasco y de Sálvame han aplaudido estas palabras del presentador catalán.