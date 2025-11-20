Rocío Carrasco se emociona al recordar a Rocío Jurado en ‘Hasta el fin del mundo’: «Me he sentido…»

El pasado miércoles, 19 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la segunda emisión de Hasta el fin del mundo. El popular formato de aventuras muestra como varias celebridades del panorama nacional se recorren Latinoamérica con el objetivo de llegar hasta El fin del mundo. Eso sí, la travesía no la pueden realizar por ningún transporte aéreo y, solamente, tienen un poco de dinero con ellos. En el caso de que se les agote el dinero (el cual lo tienen para comer, alquilar una habitación para dormir o pagar algún vehículo) deben ponerse a trabajar. Un reto que están viviendo en primera persona Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Nia Correia y J Kbello; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; Aldo Comas y José Lamuño; Yolanda Ramos y su sobrina, Ainoa Olivares Ramos.

De esta manera, en la entrega de anoche, se pudo ver como el cansancio ya comienza a pasar factura a los concursantes. Pues, en estas dos etapas han ido de Costa Rica hasta Colombia, pasando por Panamá. De esta manera, y tras ser las primeras en llegar a Medellín, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas eligieron La ruta de la salsa como recorrido hasta Tena, Ecuador. Un recorrido muy personal para la hija de Rocío Jurado, pues pasarían por Cali. «Yo venía con mi madre y con brave bullfighter», comentó en el programa. Unas palabras con las que hizo referencia a su madre y al que era su marido, José Ortega Cano.

La nostalgia se apodera de Rocío Carrasco al llegar a Cali

Rocío Carrasco explicó que Cali era muy significativa para ella debido a que, de pequeña, pasaba las Navidades allí con su familia. Por ello, volver a estar en persona allí la inundó de nostalgia, especialmente, cuando encontraron el Hotel InterContinental. «La última vez que fui tenía 17 años», comentó. Una bonita etapa de su vida que recuerda con mucho cariño.

«Me he sentido, al pisar el InterContinental, como una niña pequeña», comentó al equipo del programa de La 1 de Televisión Española. «Me emociona. Me ha recordado a todos los años que he pasado en ese hotel, las fiestas que hacíamos, mi madre, las campanadas…», recordó. Teniendo en cuenta esta historia, su compañera de viaje, Anabel, le comentó que podría decirlo en la recepción del hotel.

Rocío Carrasco se niega a sacar provecho de su vínculo con Rocío Jurado

Al fin y al cabo, si contaba que su madre era Rocío Jurado, le podrían dar una habitación gratis. Pero, esta idea no le hizo nada de gracia a Rocío Carrasco. «No he ido nunca a ningún sitio y he dicho ‘mi madre es’. No me ha gustado nunca», sentenció. Y es que, no quiere aprovecharse de la fama de su madre para conseguir cosas gratis.

«Si me lo han preguntado, he dicho que sí, pero no es una carta de presentación que me haga gracia», comentó ella. Eso sí, aunque no empleó el nombre de su madre, Carrasco intentó conseguir una habitación a coste cero diciendo que era «la hija de una artista española», con escaso éxito. Ante ello, Anabel Dueñas fue honesta. «No has usado la carta estrella», le dijo.