Quién es Ainoa Olivares: su edad, su pareja y su vínculo con Yolanda Ramos

No es ningún secreto que Hasta el fin del mundo es uno de los proyectos más sorprendentes y espectaculares de esta temporada de RTVE. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, estamos ante doce celebridades, divididas en seis parejas, las que se han adentrado de lleno en una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Una de las participantes es Ainoa Olivares Ramos, que ha decidido formar parte de este proyecto junto a su tía, la actriz y humorista Yolanda Ramos. Por lo tanto, estamos ante el momento más que perfecto para poder conocer la historia de la participante de Hasta el fin del mundo, así como diversos aspectos de carácter personal como es su edad y su pareja actual.

Su trayectoria profesional

Ainoa Olivares Ramos se ha convertido, indudablemente, en uno de los rostros que más está dando de qué hablar de Hasta el fin del mundo. No solamente por su vínculo con Yolanda Ramos, sino también por la energía y desparpajo que muestra frente a las cámaras. Este proyecto ha supuesto un gran punto de inflexión en su carrera, puesto que ha sido la ventana perfecta para presentarse al gran público.

Debemos tener en cuenta que, hasta este proyecto que se emite en La 1 de Televisión Española, Ainoa Olivares no era una figura mediática consolidada. A pesar de que a sus 23 años siempre se ha mostrado como una persona muy activa en redes sociales, lo cierto es que tiene muchísimas ganas de adentrarse en el mundo del entretenimiento e, incluso, la interpretación. Además, tiene como objetivo buscar su propio nombre, más allá del de su familia.

Aun así, más allá de su experiencia en la creación de contenido en redes sociales y en el mundo de la interpretación, ha encontrado en Hasta el fin del mundo la oportunidad perfecta para darse a conocer. No solamente a nivel profesional, sino también personalidad, puesto que su forma de ser va a cautivar a los espectadores de La 1 de Televisión Española.

La vida personal de Ainoa Olivares

La joven ha podido formar parte de Hasta el fin del mundo al ser hija de la hermana de Yolanda Ramos. Es decir, ella y la reconocida actriz son tía y sobrina. Eso sí, más allá de este parentesco, lo cierto es que no se saben muchos más detalles de su vida personal, puesto que, durante todo este tiempo, se ha mantenido alejada de los focos.

De ahí que tampoco se sepan cuestiones tan básicas como su lugar de nacimiento o, incluso, si su corazón está ocupado. Por lo tanto, se presenta como una «completa desconocida» ante los espectadores de la cadena pública, lo que supone un auténtico regalo para los verdaderos amantes de este tipo de realities, en los que la aventura está presente desde la primera de las entregas. ¡Estamos convencidos de que no dejará indiferente a nadie, ni mucho menos!