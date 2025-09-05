Rocío Flores vuelve a Telecinco atacando a Rocío Carrasco: «Me ha destrozado la vida»

De Viernes está de vuelta tras un mes de vacaciones y su regreso será por todo lo alto con Rocío Flores como invitada, un bombazo que promete elevar su audiencia en una noche en la que Antena 3 y La 1 no tienen grandes apuestas en su programación para plantar cara al espacio de Santi Acosta y Bea Archidona. Antes de emitirse la entrevista completa, el espacio ha dado un avance a los espectadores en el que se pueden escuchar varios titulares impactantes sobre su vida y los problemas que ha vivido desde que salió a la luz el episodio en el que se rompió la relación con su madre para siempre.

Después de que Antonio David Flores no haya vuelto a pisar un plató de televisión, tras su sonado despido de Sálvame, su hija Rocío se ha convertido en su portavoz, aunque hace años que ella también decidió apartarse de los medios y comenzar su aventura como empresaria. Tras un largo tiempo de calma, ha decidido sentarse para hablar de todos los temas polémicos que la han salpicado en estos años.

Acosta, el encargado de las entrevistas Scoop (que se graban fuera del plató y sin público), le pregunta sobre su madre, queriendo saber si la echa de menos. «Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta», algo que ya había llegado a decir en su paso por Supervivientes en el año 2020.

Impacta escucharle decir que no tiene ningún recuerdo bonito junto a ella, pese a que estuvo varios años viviendo en su casa antes de que se produjese la agresión que Carrasco contó en el documental Contar la verdad para seguir viva. «He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre», asegura.

Lejos de lo que decía Carrasco en su docuserie, su hija asegura que Antonio David Flores nunca le ha puesto problemas para que madre e hija vuelvan a verse. «Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre», culpándola a ella de esta separación que ya dura décadas.

La preocupación de Rocío Flores por su padre

El citado documental comenzaba hablando del intento de suicidio que vivió Rocío Carrasco tras años de problemas familiares, mostrando informes médicos e incluso un parte de alta voluntario de un conocido hospital de Madrid, pero parece que ella no fue la única que tuvo esos terribles pensamientos.

Flores asegura que Antonio David Flores lo pasó muy mal tras el despido de Mediaset que provocó su caída en desgracia, que todavía continúa a día de hoy. «Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro», se sincera en el adelanto de su entrevista en De Viernes.