‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 5 de septiembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada semana que pasa, son más las personas que no se pierden ni una sola entrega. Entre otras cuestiones, porque el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta tiene el don de contar con los testimonios más buscados del momento. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado viernes 25 de julio, en la última entrega de la temporada. Entre los invitados de la noche se encontraban Álvaro Escassi, Tamara (hermana de Michu) y los padres de Montoya. Por si fuera poco, anunciaron que Jessica Bueno era la primera concursante confirmada de Supervivientes All Stars 2025. Así pues, es el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 5 de septiembre.

Lydia Lozano

La ex colaboradora de La familia de la tele ha querido romper todo vínculo profesional con La Osa Producciones para comenzar una nueva etapa en la que fue su casa durante muchos años, en Mediaset. De esta forma, será la protagonista de la primera entrevista de esta temporada, donde hablará de muchos aspectos profesionales, pero también personales. Lejos de que todo quede ahí, en cuanto termine su entrevista, se sentará junto al resto de los colaboradores del programa para comenzar a trabajar junto a ellos.

Rocío Flores

Una de las grandes sorpresas llegaba con esta confirmación. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco va a romper su silencio en el primer Scoop de esta temporada de De Viernes. Entre otras cuestiones, la que fuese concursante de Supervivientes 2020 hablará de muchas cuestiones que tienen estrecha vinculación con su familia, especialmente con su madre. Lejos de que todo quede ahí, la nieta de Rocío Jurado compartirá con los espectadores diversos datos clave sobre todo lo ocurrido en los últimos años.

José Carlos Montoya

El ex participante de La isla de las tentaciones 8 y Supervivientes 2024 reapareció en televisión el pasado jueves 4 de septiembre, en el estreno de Supervivientes All Stars. Tan solo un día después, se sentará en el plató de De Viernes para conceder su primera entrevista tras haberse pasado varios meses alejado del foco mediático por salud mental. De esta forma, se sincerará como nunca sobre todo lo que ha experimentado en este tiempo y cómo ha sido capaz de salir de esa situación tan complicada.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.