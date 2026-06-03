Claudia estalla en ‘Supervivientes 2026’: «No voy a dar de comer a gente que no me aporta»

El pasado martes 2 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes 2026 presentada por Ion Aramendi y, por ende, tuvieron la oportunidad de conocer al primer salvado de la semana. Lejos de que todo quede ahí, y como era de esperar, Claudia Chacón volvió a estar en el ojo del huracán y, de nuevo, por una cuestión que tenía estrecha relación con la comida. Después de lo sucedido en el dilema de Poseidón, donde tomó la firme decisión de quedarse con un desayuno para ella y para Maica aunque para ello dejase al resto sin las lentejas de su dotación, quiso ir un paso más allá. ¿De qué forma? Prometiendo no comer nada más durante el día y, así, repartir su ración entre sus compañeros. Pero no todo quedó ahí, puesto que, después de la gran cantidad de ataques que recibió durante Conexión Honduras, parece que cambió de opinión.

De esta forma, la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones salió tan profundamente desolada de la palapa que no tuvo reparos a la hora de comunicar a Maica la decisión que había tomado. «Lo siento, pero yo me como mi comida», expresó. Acto seguido, la mallorquina no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Llevo dos días cediendo mi comida por gente que me ataca en la palapa y estoy muerta de hambre», incidió. Lejos de que esa tensión se esfumase, parece que aumentó considerablemente en la zona roja durante la noche del martes, en la gala presentada por Ion Aramendi. En un momento dado, Alba Paul aseguró que Claudia solamente daba su comida para excusarse. Algo que la joven negó rotundamente.

«No lo he hecho por eso», comenzó diciendo. Y añadió: «Si volviera atrás, os volvería a dejar sin lentejas. No le voy a dar de comer a gente que no me aporta», concluyó. Lejos de que todo quede ahí, Aratz no dudó un solo segundo en intervenir en la discusión, alegando que Claudia llevaba un par de días comiendo más que ellos después de haberles dejado sin lentejas.

«Lo peor es que le tenemos que hacer nosotros la comida», indicó. Dadas las circunstancias, la discusión subió de tono de forma considerable con los concursantes de Supervivientes 2026 allí presentes. Es por eso que Maica trató de hacer hasta lo imposible para intentar rebajar la tensión en la medida de lo posible.

«Me sabe fatal este mal rollo que hay», comentó la murciana, y añadió: «Ella tomó esa decisión, pero es verdad que tampoco se nota tanto». Lejos de que todo quede ahí, Maica aprovechó la ocasión para ir mucho más allá: «Fue un dilema y tampoco hay que hacer esta campaña». A pesar de todo, parece que este gesto de Claudia no ha gustado a la audiencia.

Algo que quedó claro el pasado martes con la salvación, puesto que los espectadores decidieron dar una nueva oportunidad a Aratz y, por ende, dejaron la decisión final entre Claudia y Maica. Sea quien sea la que se vaya, la otra se quedará sin su gran apoyo en Supervivientes 2026.