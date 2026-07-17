Un poderoso terremoto de magnitud 7.4 sacude la costa del sur de México

Un poderoso terremoto de magnitud 7.4 en la escala Richter con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, ha sacudido la costa del sur de México este viernes. El movimiento telúrico ha ocurrido a las 16:48 hora española. Su epicentro se ha localizado en el océano Pacífico, aproximadamente a 97 kilómetros de Tapachula, Chiapas.

Debido a su alta intensidad, el seísmo se ha percibido con fuerza en varias regiones del sur y centro de México, así como en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, ha informado el Servicio Sismológico Nacional de México.

Todavía no hay constancia de víctimas o daños materiales.

(Noticia en elaboración)