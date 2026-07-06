Venezuela eleva a 3.535 los muertos y a 16.740 los heridos por los terremotos

El último balance registrado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, eleva a 3.535 personas fallecidas por los terremotos en Venezuela. La cifra de heridos se mantiene en 16.740. Se trata de 200 personas más que el domingo.

Según el nuevo balance, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios, tres más respecto al domingo. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

Desde los terremotos, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos. También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 27.930 voluntarios registrados.

Centenares de víctimas, enterradas en La Guaira

Centenares de víctimas sin identificar son enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente en La Guaira, según Efe. Se trata de un terreno muy amplio donde ya se han ido colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más.

Desde el doble terremoto, la Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas junto al Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado unas 6.000 inspecciones a viviendas en los estados afectados. Del total, el 70% de las estructuras son habitables, mientras que el 30% se encuentran en uso restringido.

La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos.

Apoyo para recuperar viviendas

El Gobierno venezolano ha solicitado formalmente el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar programas sociales específicos en vivienda y educación tras los terremotos. «Hemos activado la Evaluación de las Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA), estimación integral que permitirá identificar las necesidades para la recuperación y reconstrucción del país», ha explicado el canciller venezolano, Yván Gil.