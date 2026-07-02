En busca del milagro en Venezuela: 100 rescatistas intentan salvar a Hernán, sepultado bajo toneladas de escombros

Un centenar de rescatistas de diversos países intentan obrar el milagro en Venezuela tras el terremoto que ha dejado casi 2.300 muertos, más de 11.000 heridos y casi 50.000 desaparecidos. Intentan salvar a Hernán, un guardia de seguridad que está sepultado bajo toneladas de escombros en La Guaira.

Hernán, vigilante de seguridad, se encontraba trabajando en el parking subterráneo de un centro comercial de la Guaira cuando le sorprendió el terremoto hace más de una semana. Se refugió bajo un escritorio y ahora 100 rescatistas procedentes de distintos países intentan sacarle con vida bajo toneladas de escombros.

El principal problema al que se enfrentan los rescatistas es el riesgo de derrumbe de los escombros. Según ha explicado un bombero portugués, «el problema es que hay mucha carga de materiales y es una operación muy sensible».

En la zona ya esperan varias ambulancias a la espera de que logren sacarlo con vida. Por el momento, los bomberos que trabajan en la zona siguen retirando escombros y le mantienen hidratado gracias a una manguera. También le están suministrando medicación a través de una vía.

Uno de los rescatistas ha explicado a Efe que están «muy cerca» pero están trabajando «despacio» porque tienen que estar «más cerca para que sea seguro sacarlo sin comprometer su seguridad y la de las personas que están trabajando».

Tras los terremotos de hace un semana, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas, según datos de la ONU, que está coordinando su actividad sobre el terreno. En su último balance, El Ejecutivo ha indicado que unas 6.461 personas han sido rescatadas.