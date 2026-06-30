Muere la mujer de un futbolista en el terremoto de Venezuela tras salvar a su bebé

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela sigue dejando historias que conmueven a todos dentro y fuera del país. Una de las más desgarradoras es la protagonizada por Andrea, mujer del futbolista venezolano Héctor Bello, que perdió la vida tras proteger con su propio cuerpo a la hija de ambos durante el derrumbe de su vivienda. La pequeña, de apenas un año de edad, logró sobrevivir gracias a su madre, que será siempre recordada por familiares y por el propio jugador como una auténtica heroína.

La historia ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los símbolos del drama humano que ha dejado la catástrofe. El suceso ocurrió en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fuertes seísmos registrados en el norte de Venezuela. El edificio en el que residía la familia colapsó y dejó atrapadas a numerosas personas bajo los escombros. Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia consiguieron sacar con vida a la pequeña Alana, mientras que Andrea no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas tras el derrumbe. Según los primeros testimonios, la joven madre utilizó su cuerpo para proteger a la niña en los instantes previos al colapso, lo que resultó decisivo para salvarle la vida.

Luto por Andrea, mujer de Héctor Bello

La noticia fue confirmada por el propio Héctor Bello a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de dolor que rápidamente se hizo viral. El futbolista dedicó unas emotivas palabras a su esposa, a la que definió como «la heroína de Alana». En su publicación expresó lo duro que es perder a la persona con la que había construido una familia y aseguró que ahora le tocará sacar fuerzas para cuidar de la hija que ambos compartían. Sus palabras provocaron una oleada de mensajes de apoyo de aficionados, compañeros de profesión, etc.

La historia de Andrea se ha convertido en uno de los muchos relatos personales que reflejan la dimensión de la tragedia vivida en Venezuela. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, siguen apareciendo testimonios de familias que lo han perdido todo en cuestión de segundos. Los terremotos han dejado miles de víctimas mortales, heridos y desaparecidos, además de importantes daños materiales en numerosas localidades de la costa norte del país. Las autoridades y los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso para localizar supervivientes y atender a los miles de afectados por una de las mayores catástrofes naturales registradas en el país.