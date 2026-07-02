Exteriores eleva a 27 los españoles muertos en el terremoto de Venezuela y reduce a 137 los desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado este jueves el balance de víctimas españolas por los terremotos que asolaron la costa central de Venezuela hace una semana: 27 fallecidos (uno más que en el último recuento) y 137 desaparecidos, trece menos que en la cifra anterior. El dato más dramático permanece inalterado: once ciudadanos españoles siguen atrapados bajo los escombros.

Fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares han subrayado que Exteriores mantiene abiertas «todas las líneas de emergencia consular», cuyos datos de contacto pueden consultarse en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada española en Caracas. Desde el Ministerio se ha hecho un llamamiento directo a los españoles presentes en Venezuela para que hagan uso de estos canales.

En el conjunto del país, las autoridades venezolanas han elevado el balance a cerca de 2.300 muertos y más de 11.000 heridos como consecuencia de los dos seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudieron el centro de la costa venezolana la semana pasada, en una de las catástrofes sísmicas más devastadoras que ha vivido el país en décadas.