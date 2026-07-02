Rescatadores de Baleares localizan 15 cadáveres en la zona cero del terremoto de Venezuela: «No hemos encontrado a ningún superviviente»

El Grupo de Rescate Balear continúa trabajando sin descanso en la zona cero del terremoto de Venezuela. Los doce especialistas desplazados desde Mallorca e Ibiza, junto a cinco perros de búsqueda, ya han localizado más de 15 cadáveres entre los escombros en los puntos más castigados por el seísmo.

OKDIARIO ha logrado contactar con los integrantes mallorquines e ibicencos de la expedición, que han compartido imágenes inéditas del trabajo que están realizando en condiciones extremas. En una de las secuencias más impactantes puede verse cómo Mica, una de las perras rescatadoras del equipo, marca la presencia de un cadáver entre los restos de un edificio completamente derrumbado. Tras la señal del animal, los bomberos inician una compleja operación para recuperar el cuerpo, que corresponde a un niño de corta edad.

Las imágenes, de enorme dureza, reflejan el riesgo constante al que se enfrentan los equipos de rescate. Los especialistas trabajan sobre estructuras inestables, entre montañas de hormigón, hierros retorcidos y edificios con peligro de colapso, mientras cada intervención exige la máxima precisión para evitar nuevos derrumbes.

Lejos de cualquier comodidad, los rescatistas baleares han instalado su campamento base en el patio de un colegio situado junto a la zona cero. Allí duermen a la intemperie y apenas descansan unas horas antes de volver a incorporarse a las labores de búsqueda. Pese al agotamiento físico y emocional, el presidente del Grupo de Rescate Balear, Manuel Sánchez, asegura que el equipo no tiene intención de detenerse. «No vamos a parar», afirma con contundencia.

Sin embargo, reconoce que la situación está siendo especialmente dura para todos los integrantes del operativo. «Está siendo muy complicado. No hemos encontrado a ningún superviviente. Todo lo que marcan los perros son fallecidos», explica visiblemente afectado.

Cada marcaje positivo supone una nueva recuperación de víctimas y un nuevo golpe para unos profesionales acostumbrados a intervenir en catástrofes, pero que reconocen la enorme carga emocional que supone no hallar señales de vida.

La expedición balear partió hacia Venezuela tras recibir una petición urgente de ayuda del Consulado de Venezuela en España apenas unas horas después del terremoto. En un primer momento, el Grupo de Rescate Balear consiguió reunir un contingente de 30 profesionales entre bomberos, personal sanitario, policías locales y rescatistas, además de siete perros especializados y cuatro drones. No obstante, los problemas burocráticos y logísticos redujeron finalmente el despliegue a doce especialistas y cinco perros de rescate, que ya trabajan integrados con los equipos internacionales de emergencia desplazados hasta la zona afectada.

Mientras las esperanzas de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de las horas, los rescatistas baleares mantienen intacto su compromiso. Continuarán rastreando edificio tras edificio hasta que las autoridades den por finalizadas las labores de rescate, con un único objetivo: devolver a las familias a sus seres queridos y no dejar a ninguna víctima bajo los escombros.