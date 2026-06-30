Un equipo de rescate de Mallorca e Ibiza rumbo a la zona cero de Venezuela con cinco perros para buscar supervivientes

Doce especialistas en búsqueda y rescate procedentes de Mallorca e Ibiza, acompañados por cinco perros especializados, han puesto rumbo a La Guayra, considerada la zona cero del devastador terremoto que ha sacudido Venezuela, para participar en las labores de localización de supervivientes.

La movilización del equipo comenzó el mismo jueves, día en que se produjo el seísmo, cuando el Consulado de Venezuela en España contactó con el Grupo de Rescate Balear para solicitar ayuda urgente. Según explica el presidente de la entidad, Manuel Sánchez y Antonio Izquierdo, uno de los rescatistas, la respuesta fue inmediata. «Conseguimos reunir un contingente de 30 profesionales entre bomberos, personal de enfermería, rescatistas y policías locales, además de cuatro drones y siete perros de búsqueda. Estábamos preparados para salir en pocas horas», comenta Manuel.

Sin embargo, los retrasos derivados de las gestiones burocráticas y logísticas obligaron a reducir el despliegue previsto. Finalmente, el operativo quedó integrado por 12 rescatistas y cinco perros especializados, que ya viajan hacia Venezuela para incorporarse a los equipos internacionales de emergencia.

Esta será la tercera intervención del Grupo Balear de Rescate en un gran terremoto internacional, después de participar en las operaciones de búsqueda y rescate tras los seísmos registrados en Turquía y Marruecos. A esta experiencia se suma su intervención durante la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana, donde colaboró en tareas de búsqueda, limpieza y asistencia a los damnificados.

Entre los integrantes de la expedición se encuentra Toni Izquierdo, policía local de Palma y uno de los rescatistas con experiencia en este tipo de emergencias internacionales. «Lo importante era llegar cuanto antes para poder ayudar. Cada hora, cada minuto, cuenta cuando todavía puede haber personas atrapadas bajo los escombros», comenta Sánchez.

Equipados con material técnico, sistemas de comunicación, drones y unidades caninas entrenadas para localizar personas sepultadas, los rescatistas baleares comenzarán a trabajar en las próximas horas entre los edificios derrumbados de La Guayra, una de las localidades más castigadas por el terremoto.

En declaraciones a OKBALEARES, los policías locales Antonio Izquierdo y Manuel Sánchez, destacaron el papel fundamental de los medios de comunicación y las redes sociales para transmitir al mundo lo que está sucediendo realmente en las zonas afectadas y de esta manera, activar a la sociedad a mostrar su solidaridad.