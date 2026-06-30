La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está adquiriendo 10.000 bolsas mortuorias para enviar a Venezuela, en ayuda logística ante el posible aumento de víctimas por los dos potentes terremotos que azotaron el noroeste del país el pasado día 24. El coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, lo ha confirmado en una rueda de prensa virtual: «Estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres».

Aunque la organización espera que la cifra final de fallecidos sea menor, esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas.

Los terremotos, de magnitudes aproximadas entre 7.2 y 7.5, golpearon duramente en Caracas, La Guaira y áreas costeras del noroeste. Miles de edificios colapsaron, dejando a decenas de miles de personas desplazadas, heridas o atrapadas bajo los escombros. Las réplicas —más de 400 registradas— han complicado las labores de rescate, que continúan desde hace seis días, más allá de las 72 horas críticas, con equipos internacionales de unos 30 países apoyando las operaciones lideradas por el gobierno venezolano.

Las últimas cifras oficiales notifican al menos 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 heridas, según actualizaciones de autoridades venezolanas y la ONU de ayer. Miles permanecen desaparecidas (algunos informes hablan de más de 46.000), y el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avancen las búsquedas.

Anteriormente, se habían dado cifras como 1.450 o alrededor de 920 muertos en actualizaciones intermedias, lo que refleja el lento avance en la identificación y recuperación de cuerpos. Organizaciones como Provea han pedido verificación independiente ante posibles subregistros.

Lo cierto es que las autoridades chavistas están dando con cuentagotas las cifras de muertos y heridos, lo que da cuenta de la premura de medios con los que cuenta el gobierno, por lo que está recibiendo duras críticas de la población, que ya se atreve a increpar a los militares inactivos en las calles.

La ONU y otros organismos internacionales han activado planes de ayuda humanitaria, incluyendo apoyo en búsqueda y rescate, atención médica y albergue temporal.

La adquisición de bolsas para cadáveres es una medida preventiva estándar en desastres de gran escala, similar a lo ocurrido en otros eventos sísmicos mundiales. Gianluca Rampolla ha asegurado que la petición no implica que se esperen exactamente 10.000 muertes, sino preparar lo peor para poder responder con dignidad y eficiencia.

Mientras tanto, siguen los rescates milagrosos tras seis días de supervivencia bajo los escombros: rescatistas han salvado a niños y adultos mayores, gracias a la labor incansable de equipos locales e internacionales.

Hoy también se ha manejado la cifra de que la reconstrucción del país costará más de 15.000 millones de dólares.