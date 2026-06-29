Asciende a 1.719 la cifra de muertos y a 5.034 la de heridos por el doble terremoto en Venezuela

Terremotos Venezuela
Personas mirando listas de desaparecidos en los terremotos de Veenzuela. (Efe)
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha revelado la nueva cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela, que ya son 1.719. El hermano de Delcy Rodríguez ha informado también de la nueva cifra de heridos, que asciende a 5.034.

Hasta el momento, 15.866 personas damnificadas y un total de afectados en hospitales de 21.619″, ha informado en una rueda de prensa.

El dirigente venezolano ha señalado que desde el pasado 24 de junio el país ha sufrido 611 «eventos sísmicos» y 609 réplicas, una de ellas este mismo lunes, de 4,2, si bien no ha dejado «ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona».

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