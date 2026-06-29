Asciende a 1.719 la cifra de muertos y a 5.034 la de heridos por el doble terremoto en Venezuela

Hasta el momento, 15.866 personas damnificadas y un total de afectados en hospitales de 21.619″, ha informado en una rueda de prensa.

El dirigente venezolano ha señalado que desde el pasado 24 de junio el país ha sufrido 611 «eventos sísmicos» y 609 réplicas, una de ellas este mismo lunes, de 4,2, si bien no ha dejado «ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona».