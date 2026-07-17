Encuesta: ¿Quién ganará ‘Tu cara me suena’, según los lectores de Happy FM?
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¡Antes de nada, vota en nuestra encuesta! ¿Quién crees que se llevará hoy el triunfo en la gran final de Tu cara me suena? Deja tu voto en la encuesta de Happy FM y sigue leyendo para conocer a los cinco finalistas.
La decimotercera edición de Tu cara me suena llega esta noche a su desenlace con cinco concursantes peleando por el triunfo: Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops. Será el público, a través de sus votos, quien decida quién se corona como ganador de esta temporada en la gala especial que Antena 3 emite a las 22:00 horas.
Las imitaciones con las que se juegan el triunfo esta noche
Cada finalista ha preparado una actuación muy especial para esta última gala. Cristina Castaño se pondrá en la piel de Meryl Streep con un tema de Mamma Mia!, mientras que J Kbello se transformará en Hugh Jackman con una canción de El Gran Showman. María Parrado dará vida a Mariah Carey, Martín Savi afrontará el reto de imitar a Farinelli, y Paula Koops cerrará su paso por el concurso convertida en Liza Minnelli con un número inspirado en Cabaret.
Los cinco finalistas han compartido cómo afrontan esta gala decisiva. J Kbello reconoce que llega «con muchos nervios y con mucha pena de que esto se acabe», aunque se queda con lo feliz que ha sido cantando estos meses. Cristina Castaño define su reto de esta noche como «un tema complejo a nivel vocal y con mucha entrega a nivel interpretación», pero afirma encararlo «con confianza y muchas ganas de disfrutarlo». María Parrado, por su parte, asegura que «pase lo que pase» va a estar feliz por lo bonita que ha sido la experiencia junto al resto de sus compañeros.
Paula Koops, que interpretará esta noche un tema de Cabaret, confiesa que ese musical tiene un significado muy especial para ella: «Llevo toda mi vida cantando canciones de Cabaret y para mí esto es como un cierre de ciclo precioso». Martín Savi cierra las reflexiones con un mensaje de agradecimiento a Tu cara me suena y asegura que quiere «disfrutar del momento, dar lo mejor» de sí mismo y agradecer haber formado parte de «un programa tan extraordinario».
Los cinco concursantes coinciden en que su paso por el formato les ha aportado mucho más que una simple competición. María Parrado se queda con su imitación de Rosalía como la más especial de su paso por el concurso, mientras que Cristina Castaño destaca haber reconectado con su faceta de cantante, algo que reconoce tener «un poco olvidada» antes de entrar en el programa.
Invitados especiales y el regreso de dos campeones
La gala final contará además con imitaciones especiales de Aníbal Gómez y Carolina Iglesias como Carlos Baute y Marta Sánchez, y de Leonor Lavado junto a Jesulín de Ubrique dando vida a Azúcar Moreno. La noche también traerá de vuelta a dos ganadores históricos del formato: Jorge González, campeón de la octava edición, regresará para imitar a Ricky Martin, mientras que Blas Cantó, ganador de la quinta temporada, volverá al escenario convertido en Manuel Carrasco. Manel Fuentes conducirá una vez más la gala, con Àngel Llàcer, Chenoa, Flo y Lolita como jurado.
No te olvides de votar en nuestra encuesta: ¿quién crees que ganará esta noche la decimotercera edición de Tu cara me suena? ¡Déjanos tu voto y compara tu predicción con la del resto de lectores de Happy FM!
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