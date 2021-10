La historia de ‘Tu cara me suena’ está llena de grandes nombres que han conseguido llegar a lo más alto del programa. Ocho ganadores que vieron como el programa de talentos de Antena 3 impulsaba su popularidad y sus carreras. Los repasamos a todos antes del estreno de la novena edición.

Angy Fernández

La actriz y cantante vio como su popularidad volvía a renacer tras su etapa de éxitos en ‘Factor X’, ‘Torrente’ y ‘Física o química’. En un ya lejano año 2011 conseguía la victoria gracias a sus grandes actuaciones, entre las que destacó ‘Lady Marmalade’, banda sonora de Moulin Rouge, imitando a Christina Aguilera.

Roko

Los espectadores de Antena 3 conocieron a Roko gracias a otro talent como ‘El número 1’. Aunque no consiguió la victoria, que se llevó el canario Jadel, si que logró hacerse un nombre entre la audiencia. En la segunda edición del programa de imitadores enamoró con actuaciones como la de Shirley Bassey en ‘Goldfinger’.

Edurne

Otra cantante, y también conocida por un talent show como ‘Operación Triunfo’, fue la ganadora de la tercera edición. Desde que ganase el título con una emocionante interpretación de ‘Hurt’, canción de Christina Aguilera, comenzó una gran carrera en televisión, aunque se mudó a Telecinco.

Ruth Lorenzo

De nuevo una mujer, de nuevo cantante y de nuevo salida de un programa de televisión como fue el ‘Factor X’ de Reino Unido. Ruth triunfó en el programa de Antena 3 gracias a canciones como ‘And I Am Telling You I’m Not Going’, en la que se metió en la piel de Jennifer Hudson.

Blas Cantó

El murciano se enfrentaba a los comienzos de su carrera en solitario como cantante tras el gran éxito de Auryn. Su victoria en el programa le hizo convertirse en conocido para un gran público mucho más adulto, dando un empujón a su música.

Miquel Fernández

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Fernandez (@miquelfernandezgarcia)

El actor es la excepción que confirma la regla de que el ganador de ‘Tu cara me suena’ es un cantante, aunque nadie podrá decir que no se trata de un gran intérprete musical. El actor se coronó en la octava edición con actuaciones épicas como ‘El patio’ de Pablo López.

María Villalón

Tras la victoria de un actor, la malagueña volvió a seguir con lo que es una tradición en el talent de imitadores. Salida de un programa como ‘Factor X’ en el 2007, no fue hasta 2017 no llegó al espacio de Antena 3 en el triunfó con canciones como ‘Ojos verdes’ de su paisana Pasión Vega.

Jorge González

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge González (@jorgegonzalezoficial)

Jorge es, hasta el momento, el último ganador de ‘Tu cara me suena’. El exparticipante de ‘Operación Triunfo’ lo hizo en la edición más larga y accidentada del programa, que tuvo que ser repentinamente suspendida por culpa de la pandemia. Canciones como ‘Mi héroe’ de Antonio Orozco le dieron le dieron la victoria.