Antena 3 ya ha anunciado a bombo y platillo el regreso de ‘Tu cara me suena’, aunque todavía no hay fecha de estreno para esta décima temporada que llega más tarde de lo esperado por culpa de la pandemia. A pesar de que hay máximo interés, todavía no hay información sobre el día de emisión.

La guerra de audiencias que viven Atresmedia con Telecinco provoca que las cadenas guarden hasta el último minuto la información de sus estrenos más potentes, como es el caso del talent de famosos. Por el momento solo se conoce su lista de concursantes, con uno de los castings más potentes que se recuerdan.

Aunque desde el canal de San Sebastián de los Reyes no han querido informar, todo hace pensar que el día elegido para su emisión será los viernes, ya que el final de ‘La Voz’ está cada vez más cerca. El final del concurso de anónimos dejaría la primera noche del fin de semana libre.

Esta hipótesis coge más fuerza si recordamos que a Pablo Motos se le escapó que el estreno de la segunda temporada, que está grabada desde enero, no llegará hasta el próximo mes de enero de 2022. En su primera tanda, el estreno se produjo el 15 de enero, justo después de las navidades.

De ser así, ‘Tu cara me suena’ tendría vía libre para competir por las noches de los viernes, en las que tradicionalmente ha liderado en audiencias, desde noviembre y hasta enero. Tendría, además, opción de realizar sus tradicionales galas navideñas, pudiendo estirar así la duración del concurso.

Otra opción, mucho más arriesgada, es que Antena 3 decida plantar cara a ‘Secret Story’ con uno de sus formatos más potentes. Aunque las galas de los jueves consiguen liderar con suficiencia, lo cierto es que no están teniendo el rendimiento esperado.

Este movimiento, el menos probable, tendría como gran damnificada a ‘Los Hombres de Paco’, que emite su décima temporada en la noche de los jueves. Lo cierto es que la serie, aunque se estrenó con buenos datos, firmó la semana pasada su mínimo histórico con un 6,4 % de share y 752.000 espectadores.

El resto de noches de la semana, por el momento, estás bien cubiertas en la cadena, por lo que se descartaría el desembarco de ‘Tu cara me suena’. Los domingos son territorio de ‘Infiel’, que consigue grandes datos y luchar contra ‘La noche de las tentaciones’ e incluso superar a Jordi González.

Las noches de los lunes y los martes también están cubiertos por otra serie turca como ‘Inocentes’, que espera llegar a los grandes datos de ‘Mujer’. Por último, los miércoles están ocupados por el reciente estreno de ‘ACI: Alta capacidad intelectual’, que se estrenó con un notable 15.8% y un 16.6% en sus dos primeros episodios, reuniendo a una media de 1.5 millones de espectadores.