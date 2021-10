La novena edición de ‘Tu cara me suena’ ya calienta motores y el nombre los nuevos concursantes que se enfrentarán al reto de Antena 3 ya han salido a la luz. Como cada año, los participantes serán famosos conocidos por el público que demostrarán su talento musical ante toda España, o al menos lo intentarán.

Una apuesta fuerte con la que el programa promete volver a amenizar las noches a lo grande. Y es que, tal y como han comentado, esta nueva edición estará marcada por muchas novedades, especialmente en el plató, el cual contará con una remodelación total en honor a su décimo aniversario.

Lo que está claro es que la nueva entrega de ‘Tu cara me suena’ vuelve con el objetivo de demostrar que la espera ha merecido la pena. La lista de sus concursantes confirmados promete no dejar indiferente a nadie esta temporada. Participantes donde las risas seguro que no van a faltar. ¡Estos son los participantes de la nueva edición!

🤩 Más de 70 concursantes

🗣️ Más de 1.300 imitaciones

📺 10 años en emisión en @antena3com

🏆 Ondas al mejor programa de entretenimiento Vuelve #TCMS con la edición más grande de la historia 💥 pic.twitter.com/2QAbjLHrG0 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) October 25, 2021

David Fernández

Como todos los seguidores del talent show sabrán, David Fernández ha pisado varias veces el escenario del programa pero, esta vez lo hará en calidad de concursante. Es un actor y cómico catalán que dio el salto a la fama durante su paso por el ‘Festival de Eurovisión’ del 2008′, representando al país con el popular tema ‘Baila el chiki chiki’.

Loles León

Otra de las actrices que promete conquistar la edición es Loles León, conocida como actriz de cine, televisión, teatro y radio. Además, es famosa entre el público por ser una de las «chicas Almodóvar» y por sus papeles en televisión, principalmente el de Paloma Cuesta en la mítica serie de Antena 3 ‘Aquí no hay quien viva’.

María Peláe

La siguiente concursante confirmada de la lista es María Peláe, una cantautora malagueña con más de doce años de carrera profesional a sus espaldas que promete arrasar en esta nueva temporada de ‘Tu cara me suena’. En el 2016 sacó su primer disco de estudio ‘Hipocondría’, financiado a través de Crowdfunding y con el que ha girado por toda la península. Desde entonces, la artista no ha parado de brillar con luz propia.

Jorge Cadaval y César Cadaval

Sin lugar a duda, presentados como una de las grandes apuestas de la edición, Los Morancos han llegado al icónico talent show de Antena 3. Conocidos en sus inicios como Los Morancos de Triana, son un dúo de humoristas españoles formado por los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval. Eso sí, no será la primera vez para Jorge Cadaval, ya que en su día participó en calidad de invitado imitando a Isabel Pantoja.

Rasel

Imitó a su ex cuñado Melendi en la tercera edición del programa, y ahora Rasel ha llegado para demostrar todo el talento que alberga. El cantante, hermano de la artista La Dama, se embarcó en la edición de ‘Supervivientes’ hace algunas ediciones, pero ahora la regresado a la televisión para demostrar su pasión por la música.

Nia Correia

Nia Correia ha sido presentada como la sexta concursante confirmada de ‘Tu cara me suena’. Una cantante canaria que se dio a conocer gracias a su paso por la Academia de ‘OT 2020’, concurso en el que se proclamó como la flamante ganadora. Además, ha protagonizado ‘Érase una vez… pero ya no’, primera serie musical de Netflix.

Eva Soriano

Una edición cargada de humor, algo que también promete Eva Soriano. La concursante es la séptima aspirante a suceder a Jorge González, ganador de la anterior edición, y que cuenta con una gran trayectoria televisiva a sus espaldas. Entre sus trabajos más populares destaca ‘Las que faltaban’ o ‘Se acabó lo que se daba’.

Lydia Bosch

El público ya la vio cantar y bailar como azafata del emblemático ‘Un, dos tres…responda otra vez’, y ahora Lydia Bosch lo volverá a hacer en calidad de concursante del programa de Antena 3. Con esta nueva andadura, la catalana realiza su debut en un talent show tras su reciente paso por ‘Servir y proteger’, la exitosa serie de La 1.

Agoney

Fue Freddie Mercury en la séptima edición del concurso, y ahora Agoney tendrá la oportunidad de dar vida a muchos otros artistas semana tras semana. Un cantante canario que se dio a conocer desde su paso por ‘OT 2017’ y que desde entonces no ha dejar de arrasar en la industria musical. Lo que está claro es que si con el resto de ediciones el icónico concurso de Antena 3 logró cautivar a la audiencia, con la novena edición prometen pisar más fuerte que nunca.