Sun Tzu, estratega militar chino: «Cuando se está cerca, se debe parecer lejos; cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo. Se finge desorden y se lo aplasta»

Repasamos una de las citas más clásicas de Sun Tzu, cuyas hazañas, enseñanzas y pensamientos se compartieron en el libro El arte de la guerra. Este tratado clásico sobre las tácticas bélicas sintetiza una filosofía de acción basada en la prevención, la adaptabilidad, el engaño y el uso inteligente de los recursos.

El legendario general, estratega militar y filósofo de la antigua China basaba sus tácticas en el engaño y la manipulación psicológica. En su filosofía, la obtención de la victoria no pasa por la fuerza bruta, sino por el movimiento, la percepción y sobre todo las emociones que provoques al adversario.

La enseñanza de un artista de la guerra

Sun Tzu mantenía todas sus tácticas basadas en el engaño táctico, con el fin de ganar las guerras con el menor esfuerzo posible y el menor coste económico y humano.

Empleaba la distancia como arma psicológica, donde, al hacer que lo cercano pareciese lejano, impides que el enemigo haga cálculos de espacio-tiempo. Anular su preparación era un punto fundamental en su estrategia. Si el rival piensa que estás lejos, se relajará; si piensa que está cerca, se preparará para una batalla inminente.

En muchas de sus citas habla de «carnada», donde pretende usar el ego y la codicia del enemigo a su favor. Al morder el enemigo el anzuelo, abandona su plan original, deja su posición segura y camina inconscientemente, pero voluntariamente, hacia su trampa.

Esta táctica permitía que el cebo fueses tú mismo. Crear falsa confianza en el enemigo hace que tome decisiones impulsivas y baje la guardia, dominado por la arrogancia. Cuando el enemigo cae en la trampa, pierde su estrategia y formación y es el momento exacto donde se activa la fuerza real para derrotarlo.

Ejemplo de vida cotidiana

Los directivos de Netflix fueron capaces de establecer estas tácticas. En sus comienzos, cuando era un pequeño servicio de alquiler de DVD, no parecía una amenaza para los gigantes del cine. Netflix operaba de forma discreta, mientras que Blockbuster dominaba el mercado con miles de tiendas físicas. Estos ignoraron la nueva oportunidad de la venta por streaming del mundo del cine y rechazaron comprar Netflix cuando tuvieron la oportunidad.

Netflix mantuvo un bajo perfil hasta que tuvo su plataforma digital totalmente lista. Para cuando quiso reaccionar Blockbuster, Netflix se había convertido en un gigante de las pantallas, colándose en millones de hogares del mundo, haciéndoles ir a la quiebra.