Así fue el test de cultura general de ‘Supervivientes 2026’: ¿sabrías contestar a las preguntas?

La pasada noche del 2 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2026. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, el público tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Numerosos temas a afrontar que llegaban tras la expulsión de Borja Silva, en el programa del domingo. Asimismo, también se pudo ver una nueva ceremonia de salvación. Un encuentro donde Aratz Lakuntza, Claudia Chacón y Maica Benedicto se disputaron su permanencia en el formato. Y es que, a estas alturas de la edición y con tan solo seis concursantes jugando, nadie se quiere ir a España.

La gala avanzó y se pudo ver cómo Aratz Lakuntza fue el elegido por la audiencia para librarse de la expulsión de la gala del jueves. Pues, con unos porcentajes ciegos de 46,4%, 28,9% y 24,7%, Claudia Chacón y Maica Benedicto quedaron sentenciadas como nominadas de la semana. Y es que, una de ellas tendrá que decir adiós de manera oficial al formato. Una dura batalla para ambas, pues son grandes amigas. De hecho, las concursantes no pudieron evitar llorar desconsoladamente al saber que no estarían juntas hasta el final. Pero, lejos de quedar aquí, la gala también nos mostró cómo los concursantes de Supervivientes 2026 se sometieron al icónico test de cultura general.

El test de cultura general de ‘Supervivientes 2026’

«Estáis sobre un columpio que tiene tres cuerdas. Os iré haciendo preguntas de todas las materias, de cultura general. Tendréis que responder correctamente. Si acertáis, conserváis las cuerdas, pero si falláis, os cortaré una cuerda. A partir de la segunda ronda la cosa se va a ir complicando: si falláis, os corto una cuerda, pero si acertáis, decidís a qué compañero se lo cortáis, así hasta que solo quede un superviviente en el columpio», les explicó la presentadora.

Así pues, los concursantes de Supervivientes 2026 tuvieron que hacer frente a preguntas como las siguientes. «¿Cuál es el río más largo de la península ibérica?», le preguntó la comunicadora. «Ebro», dio Aratz, pero la respuesta era el «Tajo». «¿Qué cantante es conocida como La Bichota?», preguntó Lamela a Soto. El participante le dijo «Shakira», pero la respuesta correcta es «Karol G». Pero los errores no acabaron ahí.