El fútbol como diagnóstico hispano

Es fácil de entender la euforia española cocinada alrededor de un grupo de jóvenes talentudos a la hora de patear una pelota de fútbol. Al final y al cabo, las sociedades inyectadas en vena necesitan desagües para verter sus cuitas, incluso, sus desesperaciones.

Al menos, la Copa del Mundo 2026 está teniendo la virtualidad en ciertos lugares del territorio nacional de demostrar a los secesionistas que su sueño equinoccial de romper España tendrá que esperar, si es que logra subsistir. Porque millones de jóvenes en el País Vasco y en Cataluña se han levantado con sus banderas para demostrar que España existe y no será fácil derribar la obra colectiva de muchos siglos.

Lo que más llama la atención de ese grupo de deportistas de élite es su unidad interna. Unidad cincelada alrededor de un gran capitán llamado Luis de la Fuente, que no tiene reparo, ni complejo alguno, para auto señalarse como español y católico de religión. Si el fútbol en Cataluña, durante muchos lustros, sirvió para aglutinar voluntades rompedoras, ahora mismo está corriendo el camino inverso. Curiosamente, son los jugadores catalanes los más comprometidos con el empeño colectivo español de volver a coronarse como campeones del mundo en el juego que mueve el orbe.

De ahí, que lo que está ocurriendo en los campos de Estados Unidos en modo futbolero tenga especial trascendencia para España.