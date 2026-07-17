Suiza rompe los esquemas y hace su propia versión de la tortilla de patatas que va a enfadar a España: sin huevos, con cebolla y mantequilla

Su propia versión de la tortilla de patatas que va a enfadar a media España, llega desde Suiza, sin huevos, con cebolla y mantequilla, un buen básico que puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días en los que nos apetece disfrutar de este clásico. Vamos a poder disfrutar de la llegada a nuestra mesa de un plato de esos que impresionan y que pueden acabar siendo la mejor alternativa posible para descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones convertido en receta básica.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo en la hegemonía de la tortilla de patatas, lo que podemos empezar a ver llegar a nuestro día a día es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca. Una novedad que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, sino que nos espera un destacado cambio de ciclo que quizás hasta el momento, nadie hubiera visto llegar. Esta mezcla de ingredientes puede parecer del todo extraña y más si la llamamos tortilla de patatas, pero Suiza no duda en romper del todo las reglas establecidas.

Sin huevos, con cebolla y mantequilla

La realidad de esta receta que hará enfadar a media España es que no lleva ninguno de los ingredientes básicos. Estaremos ante un cambio de ciclo en la manera en la que preparamos una buena tortilla de patatas que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado.

Estos huevos que tenemos en la nevera los podemos dejar para una receta más auténtica de las nuestras, para Suiza no son un ingrediente fundamental de una receta de tortilla de patatas que no lleva nada de lo que pensábamos. Sino que está hecha de tal manera que hasta la fecha desconocíamos.

Será el momento de aprovechar cada uno de los ingredientes que hasta la fecha no sabíamos. Este cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estas recetas tradicionales que vamos redescubriendo nos ayudará a conocer en primera persona un plato que llega desde Suiza y que está inspirado en nuestro mejor aliado de una cena o comida de tapas de estas que impresionan.

Rompe los esquemas y hace su propia versión de la tortilla de patatas que va a enfadar a España

Suiza se corona como el país que no ha dudado en hacer una propia versión de una tortilla de patatas que realmente puede cambiarlo todo. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Rösti es el nombre con el que se conoce esta famosa tortilla que se hace a base de patatas y sin huevos. Una especie de tortilla de patatas, pero a modo suizo que se basa en un tipo de plato que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras posibilidades.

Lo que buscamos son alternativas a la tradición y en este caso podemos tener una buena base de picoteo, con un poco de jamón del bueno o un salmón con aguacate tan de moda, estas tortitas de patata son una auténtica delicia inspiradas en nuestra tortilla de patatas.

Ingredientes:

6 patatas grandes

¼ taza de mantequilla con sal

½ cucharadita de sal

Pimienta a gusto

Preparación:

Pela las patatas y rállalas. Colócalas sobre un paño limpio (por tandas) y apriétalas para que se sequen. Si lo deseas, puedes darles un hervor antes de preparar la tortilla y luego dejar que se escurran bien. Una vez listas, transfiere las patatas a un bol, agrega 1 cucharada de mantequilla, un poco de sal y de pimienta. Coloca una sartén antiadherente a fuego medio y derrite 2 cucharadas de mantequilla. Añade las patatas, presiona ligeramente con un tenedor, tapa y cocina de 6 a 8 minutos, o hasta que notes que se han dorado bien los bordes. Retira la tortilla con cuidado, colocando un plato encima y volteando la sartén. Derrite la mantequilla restante, coloca la tortilla y cocina del otro lado hasta que se dore, aproximadamente 10 minutos. Vuelve a voltear el rösti sobre un plato. Corta en triángulos y sirve.

Este plato típico suizo, no tiene huevos, pero se sirve de unas patatas que son uno de los ingredientes de bajo coste de nuestra cocina. Este ingrediente tradicional de todas las cocinas de medio mundo que se transforma en exquisitos platos. No es casualidad que esté presente en numerosas ocasiones en nuestro día a día, siendo esta combinación de sabores que queremos descubrir de la mano de estos platos cargados de actividad.