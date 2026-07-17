El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cambiado su agenda para poder acudir a la final del Mundial de Estados Unidos que enfrenta a España contra Argentina este domingo, 19 de julio, a las 21:00 horas, tal y como OKDIARIO había adelantado a última hora de este jueves. Todo ello a pesar de que, hasta entonces, La Moncloa admitía que no estaba en la agenda del jefe del Ejecutivo y que no tenían previsto ese desplazamiento.

La delegación española estará encabezada por el Rey Felipe VI, al que acompañará también la Familia Real: la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Además, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, acompañará a la comitiva. En el palco también estará presente, entre otros, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez ha modificado finalmente su agenda. Hasta este jueves por la noche, Moncloa no tenía previsto acudir a Nueva York para presenciar el partido en el que el combinado de Luis de la Fuente se juega alzarse con la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

Sin embargo, como adelantó OKDIARIO durante la noche del jueves, La Moncloa ha cambiado de planes: «El presidente del Gobierno asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este domingo en Estados Unidos».

Todo ello, a pesar de que el líder del PSOE tiene previsto desplazarse a Argelia apenas unas horas más tarde. Sánchez tiene previsto realizar una visita oficial al país africano el lunes 20 de julio. «Posteriormente, viajará desde allí a Argelia, donde desarrollará su agenda institucional el lunes», han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Es decir, que el también secretario general del PSOE tendrá que cruzar de nuevo el Atlántico para estar en Argelia en un viaje de más de 8 horas. Lo hará después de que el partido de la selección española contra el equipo que entrena Lionel Scaloni acabe, como pronto y si no hay prórroga ni penaltis, cerca de las 23:00 horas (hora peninsular). Desde Moncloa consideran que ese trayecto podría hacerse «sin problemas» en las horas previstas.

En Francia durante las semifinales

Todo ello después de las críticas por la ausencia del presidente en la semifinal del Mundial entre España y Francia. En su lugar, Sánchez se trasladó a París para celebrar este martes la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio, el mismo día que la selección española de fútbol jugaba el importante partido ante los galos en Dallas.

En su lugar, Sánchez aprovechó su desplazamiento del martes a París para reunirse con el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, socialista como el presidente del Gobierno. Tras ello, el jefe del Ejecutivo español asistió al desfile militar que comenzó sobre las 10:00 horas.

Sin embargo, sí que felicitó a la Selección española por el pase a la final del Mundial tras derrotar a Francia en semifinales. «Espectacular, ¡a la final! Una vez más, la Selección Española nos hace soñar. ¡Vamos, España!», escribió el presidente del Gobierno a través de la red social X, antes Twitter.

Este miércoles, el líder socialista también puso en valor desde La Línea de la Concepción (Cádiz), durante el acto por el derribo de la Verja con Gibraltar «que van a permitir que meta la cuña sobre la ilusión que ayer despertó la selección española de fútbol, porque no solo en esta región, sino en todo el país, la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo estará al alcance de la mano».

«Así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos ojalá que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo», añadió el jefe del Ejecutivo frente al Peñón.

Felipe VI, quien también estará en la final, sí acompañó a la selección española en Guadalajara (México) para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Uruguay. El monarca viajó el día previo a México para una cita con Claudia Sheinbaum, presidenta del país, y la madrugada del viernes al sábado para presenciar el encuentro de los de Luis de la Fuente desde el palco del estadio mexicano.