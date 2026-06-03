Cómo llegar a Noches del Botánico: dónde aparcar y líneas de Metro, tren y autobuses

Las cálidas temperaturas propias del verano ya comienzan a sentirse en nuestro país, de eso no cabe duda. Para nosotros, esto es sinónimo de música en directo y el regreso de los esperados festivales. Numerosas ciudades comienzan a vestirse de gala con el objetivo de celebrar la música y el buen tiempo, y en Madrid ya tienen programadas sus mejores citas. En esta ocasión, hablaremos de los programados en Noches del Botánico. Un evento que se ha hecho muy popular por su ambiente íntimo, exclusivo y que reúne a artistas de talla mundial.

Tal y como se ha confirmado, el encuentro se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Noches de música que tendrán lugar en los meses de junio y julio y que, debido a su éxito, este 2026 celebra su décimo aniversario. Por ello, han anunciado el nombre de los artistas que protagonizarán estas 55 noches. Pero, ¿cómo se puede llegar al recinto? Realizamos un repaso de todo lo que se sabe y cuáles son las maneras de llegar.

¿Cómo llegar en transporte a ‘Noches del Botánico’?

Noches del Botánico se celebra en pleno corazón de Madrid. Por ello, no habrá problemas para llegar o regresar a casa. Y es que está perfectamente conectado. De hecho, si se acude caminando, se encuentra cerca de Moncloa, Gaztambide y Tetuán. Por otro lado, si se acude en transporte, aportamos la información necesaria.

Metro

Para llegar a Noches del Botánico utilizando la línea de Metro será necesario tener en cuenta que la parada es Ciudad Universitaria. Para ser más específicos, se trata de la Línea 6 / Gris. Una vez se esté en la parada citada, tan solo habrá que caminar 500 metros hasta el recinto.

¿Dónde aparcar?

Por obvias razones, no se puede acceder al recinto con el coche o la moto. Pero, que no cunda el pánico. Debido a que Noches del Botánico se celebra cerca de las Facultades de la Universidad Complutense de Madrid, hay muchos lugares para aparcar. Además, hay un servicio de parking a solo 550 metros andando del lugar. Las tarifas son muy asequibles.

Autobús

Para los visitantes que acudan en transporte público, hay buenas noticias. Pues, las paradas se encuentran a escasos pasos del recinto. Adjuntamos la información aportada por la página web oficial de Noches del Botánico.

Avenida Complutense – JardínBotánico

132: MONCLOA – HOSPITAL LA PAZ.

G: MONCLOA – CIUDAD UNIVERSITARIA.

U: AVENIDA SÉNECA – PARANINFO.

N20 CIBELES – PITIS. (Servicio nocturno: 11:30 p.m. a 5:30 a.m.)

82: MONCLOA – PITIS.

Ciencias Biológicas y Geológicas

F: CUATRO CAMINOS – CIUDAD UNIVERSITARIA

Precio de las entradas de ‘Noches del Botánico’

Primeramente, aconsejamos comprar las entradas del evento en la web de venta oficial. Por lo tanto, la persona que desee ir tan solo tendrá que acudir a esta página. De esta manera, aparecerá el cartel completo de esta edición. Asimismo, en la parte de abajo de la página, se desglosan todos los días en los que se realizará un concierto.

Pues, la edición comienza el 4 de junio y concluye el 31 de julio. Numerosas noches de música que se celebrarán con artistas de talla nacional e internacional. Por ello, los precios de las entradas varían mucho. Y es que, dependiendo del día y del artista que cante, las entradas pueden presentar un coste que abarque de los 30 € a los 90 € mínimo.