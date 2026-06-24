Un colombiano abusa sexualmente de una niña de 11 años en Mallorca: «No cuentes nada a tus padres, es un secreto»

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará próximo jueves 25 de junio a un hombre de origen colombiano acusado de agredir sexualmente a una niña de 11 años en la vivienda en la que residía, situada en el municipio mallorquín de Son Servera.

De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, el primer episodio violento tuvo lugar el 27 de enero de 2023 alrededor de las 19:00 horas. El encausado se aproximó a la niña mientras esta se encontraba en la cocina del inmueble, la tomó en brazos y comenzó a realizarle tocamientos de carácter lúbrico en sus partes íntimas. En ese preciso instante, el hombre se dirigió a ella manifestándole de forma explícita: «he soñado que te daba un beso».

Aterrorizada por la situación, la menor se refugió de inmediato en su dormitorio. Sin embargo, lejos de deponer su actitud, el agresor persistió en su conducta e invadió la habitación de la menor, donde volvió a abordarla por la fuerza para besarla en la boca. Unas horas más tarde, el procesado repitió el mismo patrón de comportamiento: regresó a la estancia y la sujetó de nuevo con una clara intencionalidad lasciva.

La última de las acometidas se registró esa misma noche, en torno a las 23:00 horas, cuando el acusado accedió una vez más al cuarto de la menor para someterla a nuevos abusos físicos. Tras consumar la acción, intentó coaccionar a la niña con el objetivo de garantizar su impunidad, advirtiéndole: «no cuentes nada a tus padres, es un secreto».

Como consecuencia directa de este calvario, la víctima arrastra graves secuelas psicológicas que se han manifestado en cuadros severos de miedo crónico y angustia emocional.

Por todo ello, el Ministerio Público califica las acciones como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. La acusación solicita para el procesado una pena de seis años de prisión, una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales y la medida de expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta.

El juicio arrancará este jueves a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.