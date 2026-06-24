Vox presenta sus cuentas de 2025 con beneficio de 1,7 millones y liquida el préstamo húngaro

Vox ha presentado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 con 1,7 millones de beneficio. Se trata de las mejores cuentas de la formación que lidera Santiago Abascal desde su nacimiento. Además, Bambú ha anunciado la liquidación del préstamo del banco MBH (Magyar Bankholding), uno de los principales de Hungría.

Las cuentas han sido presentadas a sus afiliados este miércoles para su valoración con vistas a su aprobación en la Asamblea General que se celebrará el próximo sábado 27 en el Auditorio de la Mutua Madrileña en la capital española.

Más beneficio y liquidación de deuda

El informe señala que Vox ha obtenido un importante beneficio, así como una reducción del endeudamiento «al haber completado la liquidación total del préstamo contraído con el banco húngaro», al que tuvo que recurrir «tras la negativa en las pasadas elecciones europeas de bancos españoles a financiarlos para hacer frente a varios procesos electorales seguidos», tal y como señaló la secretaría general de la formación ante sus afiliados.

Según señalan desde Bambú, la liquidación se ha producido a pesar de que el partido liderado por Santiago Abascal tiene pendiente de cobro de la Administración de costes incurridos en las elecciones Generales y Municipales de 2023 y Europeas de 2024, por valor de algo más de 3 millones de euros.

«A pesar de haber liquidado la deuda con la entidad financiera y tener pendiente el cobro por dichos procesos electorales, hemos logrado cerrar el ejercicio con 1,7 millones de beneficios», señalan en Bambú, tal y como se muestra en el dossier de cuentas.

El Tribunal Supremo anuló las sanciones a Vox

Fuentes de la formación, resaltan que a «los buenos resultados» de las cuentas, se suman las dos sentencias favorables que Vox ha obtenido tras haber recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas, «dejando claro que las cuentas del partido se ajustan totalmente a la legalidad», así como «el compromiso con la trasparencia», señalan en Bambú.

Se trata de la sanción impuesta en julio de 2024 de más de 230.000 euros por unas supuestas donaciones para pagar las fianzas relacionadas con la querella de Vox contra el ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, y para otro controlado, siendo anulada el pasado octubre por el TS, por no haberse acreditado que dichas donaciones comprometieran la independencia del partido.

Así como la sanción impuesta de más de 860.000 euros, al considerar el Tribunal de Cuentas que dichos ingresos eran «donaciones no identificadas». Algo que el TS resolvió que la sanción carecía «de base probatoria», señalando que los ingresos de Vox por actividades promocionales (venta de merchandising como gorras, pulseras, bolígrafos, etc.), eran «ingresos legítimos» y «no donaciones prohibidas».

Según ha anunciado Vox, la Asamblea General se celebrará el próximo sábado, desde las diez de la mañana, con retrasmisión telemática para los afiliados. Tras ella, a las doce de la mañana, se celebrará un acto público con la intervención de Abascal, así como el secretario general, Ignacio Garriga, y el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo que presentará, junto a los tres vicepresidentes autonómicos de Vox –el extremeño Óscar Fernández Calle, el aragonés Alejandro Nolasco y leonés Carlos Pollán– el programa de la formación sobre desregulación.