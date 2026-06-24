Capdepera, al límite: noches sin un solo policía mientras se disparan los robos y las peleas en plena temporada turística

El municipio turístico de Capdepera, en Mallorca, atraviesa una de las peores crisis de seguridad ciudadana que se recuerdan. Fuentes policiales alertan de un grave deterioro de la Policía Local provocado por la falta de efectivos y el bloqueo de las negociaciones del pacto de funcionarios con el Ayuntamiento que dirige la alcaldesa separatista de Més, Nuria García.

La situación es especialmente preocupante: varias noches consecutivas el municipio se ha quedado sin un solo policía local patrullando las calles, mientras aumentaban los robos, las peleas, los accidentes de tráfico, los botellones y otros incidentes de orden público.

Desde que la plantilla dejó de realizar horas extraordinarias el pasado 8 de mayo, los turnos con efectivos insuficientes son constantes. En numerosas ocasiones, un único agente ha tenido que hacerse cargo de todo Capdepera y, durante varias noches, no había absolutamente ningún policía local de servicio.

La preocupación aumenta porque, solo durante el último mes, la Policía Local de Capdepera ha tramitado más de 40 denuncias por hurtos y robos, sin contabilizar las presentadas ante la Guardia Civil. Todo ello cuando todavía no han llegado los meses de máxima ocupación turística de julio y agosto. Durante los últimos días se han producido robos en viviendas habitadas, ocupaciones, personas ebrias alterando el orden público, molestias por ruido, botellones, accidentes de tráfico y peleas multitudinarias.

Uno de los episodios más graves ocurrió la madrugada del 20 de junio, cuando una violenta pelea en la plaza dels Pins dejó a una persona gravemente herida. Aquella noche no había ningún policía local trabajando. Esa misma madrugada, varias mujeres denunciaron que un hombre presuntamente estaba grabando con una cámara en el baño femenino de la discoteca Keops. El sospechoso tuvo que ser retenido por el personal de seguridad porque la Policía Local no pudo intervenir al no haber agentes disponibles.

La crisis también afecta a la Unidad de Playas, donde esta semana únicamente hay un agente para cubrir todo el servicio, una situación que, según fuentes policiales, impide actuar con garantías de seguridad y dificulta la lucha contra la venta ambulante ilegal, una de las principales quejas del sector comercial. Los efectos de la falta de plantilla también alcanzan al principal motor económico del municipio: el turismo.

Hoteles de diferentes zonas han solicitado ayuda policial por alteraciones del orden y clientes conflictivos, recibiendo como respuesta que no había patrullas disponibles. Durante el último fin de semana, varios incidentes quedaron sin atender porque únicamente había un policía local para todo el municipio. En un establecimiento hotelero de Canyamel, un hombre con heridas de consideración se negó a abandonar las instalaciones y el requerimiento policial no pudo ser atendido por falta de efectivos.

Las organizaciones sindicales denuncian que hace diez días solicitaron una reunión urgente para desbloquear el conflicto laboral y conocer el estado de las negociaciones del pacto de funcionarios, pero aseguran que la alcaldesa Nuria García todavía no ha convocado el encuentro. El fanatismo de la ecosoberanista está provocando graves problemas de orden público y que los ladrones campen a sus anchas. Los representantes policiales comparan esta situación con el reciente acuerdo alcanzado en Palma, donde sí se han aprobado mejoras salariales y organizativas para estabilizar la plantilla.

«La diferencia es notable. En Palma hay un alcalde, Jaime Martínez, que es una persona sensata y que vela por la seguridad de su ciudad por encima de todo. Además, es plenamente consciente de la importancia del turismo. Por el contrario, la separatista y fanática Nuria García es todo lo contrario. Su sectarismo y soberbia no le dejan sentarse a negociar en pro de los vecinos de Capdepera. Las urnas las pondrán en su sitio», señalan algunos de los implicados en el conflicto.

Mientras el conflicto continúa abierto, la Jefatura de la Policía Local de Capdepera está modificando cuadrantes y anulando días libres previamente concedidos con menos de 48 horas de antelación para intentar cubrir los servicios mínimos. Fuentes policiales apuntan que, la única propuesta planteada hasta ahora por el equipo de gobierno consiste en aumentar tres euros el precio de la hora extraordinaria y estudiar la supresión de la Unidad Nocturna y de la Unidad de Playas, una medida que los agentes consideran insuficiente y que podría provocar la salida de más policías.

Los agentes advierten de que nueve policías ya han abandonado la plantilla en los últimos meses y alertan de que, si el Ayuntamiento no actúa de forma inmediata, Capdepera podría afrontar uno de los veranos más complicados de su historia reciente, coincidiendo con las fiestas del Carme y Sant Bartomeu, dos de los eventos con mayor afluencia de público del municipio.

La plantilla reclama que el Ayuntamiento convoque de inmediato la negociación y adopte medidas urgentes para evitar que la crisis de la Policía Local de Capdepera siga agravándose en plena temporada turística.