Sólo dos policías vigilarán el mercado medieval mientras aumentan robos y peleas en Capdepera

El conflicto entre la Policía Local de Capdepera y el Ayuntamiento ha explotado definitivamente y amenaza con dejar al municipio al borde del colapso de seguridad en plena antesala de la temporada turística. Lo que debía ser una reunión para desbloquear el pacto de funcionarios terminó convirtiéndose en un auténtico campo de batalla institucional marcado por gritos, golpes sobre la mesa, acusaciones cruzadas y una tensión jamás vista entre los representantes sindicales y el equipo de gobierno municipal.

Según denuncian los sindicatos, el encuentro celebrado el pasado 12 de mayo de 2026 acabó en un clima «insostenible», con enfrentamientos verbales directos entre la alcaldesa separatista e intransigente, Núria García, y los representantes de los agentes. La situación habría alcanzado tal nivel de crispación que algunos asistentes describen la reunión como «una auténtica explosión de nervios y desprecio institucional».

Mientras tanto, las consecuencias ya se dejan sentir en la calle. La decisión de los policías de dejar de realizar horas extraordinarias ha provocado una situación límite que amenaza con convertir eventos multitudinarios en escenarios sin apenas vigilancia. El caso más alarmante llegará durante el próximo mercado medieval, donde únicamente habrá dos policías patrullando durante el turno de tarde para controlar miles de personas, peleas, robos y posibles altercados.

Los sindicatos responsabilizan directamente al Ayuntamiento y a una alcaldesa «incompetente» a la que acusan de haber llevado la situación hasta este extremo. Según recuerdan, la negociación del pacto de funcionarios lleva bloqueada desde agosto de 2025. A pesar de que los representantes sindicales registraron la solicitud hace casi un año, el Consistorio no convocó la primera reunión hasta febrero de 2026, acumulando meses de silencio administrativo y retrasos que ahora han terminado explotando.

Pero el conflicto va mucho más allá del pacto laboral. Los agentes denuncian un deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y aseguran que la alcaldía está denegando sistemáticamente días libres y vacaciones sin justificación, incumpliendo incluso los acuerdos aprobados oficialmente en Mesa General de Negociación.

La indignación dentro de la Policía Local es máxima porque, según los sindicatos, la alcaldesa habría incumplido promesas clave realizadas apenas unos meses atrás. En diciembre de 2025, el equipo de gobierno aseguró que negociaría una mejora salarial para la Policía Local y el resto de funcionarios municipales. Sin embargo, en abril de 2026 la propia alcaldesa comunicó que no habría ninguna subida salarial este año, una decisión que los representantes consideran una «traición absoluta» a los compromisos adquiridos.

Lejos de calmar los ánimos, la última propuesta municipal ha incendiado todavía más el ambiente. Según denuncian los sindicatos, la alcaldesa planteó modificar por decreto los días libres de los policías e incluso anular asuntos particulares ya concedidos. Una medida que los agentes consideran «autoritaria» y dictatorial, propia de tiempos del dictador Francisco Franco, y que podría desencadenar un enfrentamiento todavía mayor en las próximas semanas.

Pero el episodio más polémico llegó apenas unas horas después de la reunión. La Jefatura de Policía comunicó internamente que el Ayuntamiento pagará productividad a los policías que acepten realizar horas extraordinarias durante el mercado medieval. Los sindicatos han estallado ante esta decisión y acusan al equipo de gobierno de intentar «comprar policías desesperadamente» para cubrir servicios que ya nadie quiere asumir.

Además, recuerdan que la propia interventora municipal emitió un informe desfavorable alertando de posibles irregularidades legales, al considerar que no sería compatible pagar simultáneamente productividad y horas extraordinarias por el mismo servicio. Una advertencia que podría colocar ahora a la alcaldesa en una situación extremadamente delicada. Con casi total seguridad, la alcaldesa será llevada a los tribunales.

Mientras el conflicto político y laboral se agrava, la seguridad ciudadana atraviesa uno de sus peores momentos. Solo en las últimas dos semanas se han registrado 24 denuncias por robos y hurtos en vía pública, a pesar de que la temporada alta turística todavía no ha comenzado. A esto se suman las peleas continuas en las inmediaciones de las discotecas de Cala Rajada, donde la violencia se ha convertido ya en una escena habitual cada fin de semana.

La última agresión ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, cuando un vigilante de seguridad de una discoteca resultó herido durante una pelea multitudinaria. Incluso uno de los policías que intervino tuvo que ser trasladado al PAC debido a las lesiones sufridas durante la actuación.

Sin embargo, lo más alarmante podría estar aún por llegar. Los sindicatos advierten de que los días 25, 26, 27 y 28 de mayo no habrá ningún policía patrullando en vía pública durante el turno de tarde, una situación que aseguran podría repetirse durante buena parte del verano si el Ayuntamiento continúa sin reaccionar.

La crisis de personal en la Policía Local tampoco deja de agravarse. Desde enero ya han abandonado el municipio ocho policías, una fuga de efectivos que ha reducido drásticamente la capacidad operativa del cuerpo y que está dejando a los agentes restantes completamente desbordados. Nadie aguanta a una alcaldesa independentista que lo único que hace es gestionar de espaldas a los ciudadanos.

Ahora, vecinos y comerciantes observan con enorme preocupación cómo el municipio se aproxima al verano con una Policía Local fracturada, enfrentada al Ayuntamiento y sin efectivos suficientes para garantizar la seguridad en calles y eventos multitudinarios. El temor a que la situación termine completamente fuera de control crece cada día que pasa.