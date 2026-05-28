Cartel de Noches del Botánico 2026: fechas clave, horarios y todos los artistas del cartel

El verano ya se siente en nuestro país y, con ello, vuelven los esperados festivales de música. Numerosas ciudades comienzan a vestirse de gala con el objetivo de celebrar la música y el buen tiempo, y en Madrid no iba a ser menos. De hecho, muy pronto regresa uno de los eventos más esperados: Noches del Botánico 2026. Conocido por su ambiente íntimo y exclusivo, el festival reúne a artistas de talla mundial de diversos géneros musicales. Un encuentro que se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense y que nunca deja indiferente a nadie.

Estos encuentros musicales tienen lugar en los meses de junio y julio. Y es que ha sido tal su éxito que este 2026 celebra su décimo aniversario. Por ello, ya tienen programadas un total de 55 noches de música y artistas. Eso sí, el furor es tal que, en pleno mes de mayo, ya hay varios días con entradas agotadas. Por lo tanto, recomendamos ser rápidos a la hora de gestionar el día al que se desea ir. Realizamos un repaso de todo lo que se sabe.

Cuándo empieza ‘Noches del Botánico 2026’

Las Noches del Botánico 2026 comienzan de manera oficial este próximo 4 de junio. Un pistoletazo de salida al décimo aniversario que llegará de la mano de Rigoberta Bandini. Y es que la artista será la encargada de abrir la edición y actuará los días 4, 5 y 6 de junio.

Cuánto duran los conciertos en ‘Noches del Botánico 2026’

Según se ha podido saber, los conciertos duran entre 90 minutos y 2 horas, dependiendo del repertorio del artista principal. Asimismo, la normativa estipula que los eventos deben finalizar, como muy tarde, a las 00:00h. Asimismo, las puertas se suelen abrir a las 19:30h y los artistas principales suelen salir, si no pasa nada, a las 22:00h.

Todos los artistas de ‘Noches del Botánico 2026’

La edición de este 2026 viene pisando fuerte al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Asimismo, como prueba de ello, ya han anunciado a los artistas que amenizarán las noches en Madrid. Realizamos un repaso.

Junio

4, 5 y 6 – Rigoberta Bandini

7 – Two Door Cinema Club

9 – Ethel Cain

10 – Big Thief / Ata Kak

11 – Shinova

12 – Lia Kali

13 – Ginebras

14 – Marta Santos / Macario Martínez

15, 16 y 17 – Love of Lesbian

18 – Veintiuno / Silvestre y La Naranja

19 – Pablo López / Pamela Rodríguez

20 – M-Clan

21 – Yerai Cortés / Naïka

22 – Zaz

23 – Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music

25 – Cory Wong / Don West

26 – Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 – Antoñito Molina

28 – Lasso / Ela Taubert

29 – Niña Pastori / La Tania

30 – Van Morrison

Julio