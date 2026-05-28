Cartel de Noches del Botánico 2026: fechas clave, horarios y todos los artistas del cartel
¡Vuelve el popular festival madrileño!
El verano ya se siente en nuestro país y, con ello, vuelven los esperados festivales de música. Numerosas ciudades comienzan a vestirse de gala con el objetivo de celebrar la música y el buen tiempo, y en Madrid no iba a ser menos. De hecho, muy pronto regresa uno de los eventos más esperados: Noches del Botánico 2026. Conocido por su ambiente íntimo y exclusivo, el festival reúne a artistas de talla mundial de diversos géneros musicales. Un encuentro que se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense y que nunca deja indiferente a nadie.
Estos encuentros musicales tienen lugar en los meses de junio y julio. Y es que ha sido tal su éxito que este 2026 celebra su décimo aniversario. Por ello, ya tienen programadas un total de 55 noches de música y artistas. Eso sí, el furor es tal que, en pleno mes de mayo, ya hay varios días con entradas agotadas. Por lo tanto, recomendamos ser rápidos a la hora de gestionar el día al que se desea ir. Realizamos un repaso de todo lo que se sabe.
Cuándo empieza ‘Noches del Botánico 2026’
Las Noches del Botánico 2026 comienzan de manera oficial este próximo 4 de junio. Un pistoletazo de salida al décimo aniversario que llegará de la mano de Rigoberta Bandini. Y es que la artista será la encargada de abrir la edición y actuará los días 4, 5 y 6 de junio.
Cuánto duran los conciertos en ‘Noches del Botánico 2026’
Según se ha podido saber, los conciertos duran entre 90 minutos y 2 horas, dependiendo del repertorio del artista principal. Asimismo, la normativa estipula que los eventos deben finalizar, como muy tarde, a las 00:00h. Asimismo, las puertas se suelen abrir a las 19:30h y los artistas principales suelen salir, si no pasa nada, a las 22:00h.
Todos los artistas de ‘Noches del Botánico 2026’
La edición de este 2026 viene pisando fuerte al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Asimismo, como prueba de ello, ya han anunciado a los artistas que amenizarán las noches en Madrid. Realizamos un repaso.
Junio
- 4, 5 y 6 – Rigoberta Bandini
- 7 – Two Door Cinema Club
- 9 – Ethel Cain
- 10 – Big Thief / Ata Kak
- 11 – Shinova
- 12 – Lia Kali
- 13 – Ginebras
- 14 – Marta Santos / Macario Martínez
- 15, 16 y 17 – Love of Lesbian
- 18 – Veintiuno / Silvestre y La Naranja
- 19 – Pablo López / Pamela Rodríguez
- 20 – M-Clan
- 21 – Yerai Cortés / Naïka
- 22 – Zaz
- 23 – Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Music
- 25 – Cory Wong / Don West
- 26 – Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)
- 27 – Antoñito Molina
- 28 – Lasso / Ela Taubert
- 29 – Niña Pastori / La Tania
- 30 – Van Morrison
Julio
- 1 – Van Morrison
- 2 – Jeff Goldblum / Take Me to the River
- 3 – Jean-Michel Jarre
- 4 – Snarky Puppy / Nate Smith
- 5 – Garbage
- 6 y 7 – Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton
- 8 – Tomora
- 9 – Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 – Jean-Michel Jarre
- 11 – Alabama Shakes / Joel Culpepper
- 12 – Nu Genea / Gilsons
- 13 – Babasónicos / El Zar
- 14 – Omega 30 aniversario
- 15 – Elvis Crespo
- 16 – Belle & Sebastian
- 17 – Rick Astley
- 18 – OMD / <<Rinôçérôse>>
- 20 – ZZ Top
- 21 – Biffy Clyro
- 22 – John Legend
- 23 – León Benavente / Él Mató a un Policía Motorizado
- 24 – María Becerra
- 25 – The Kooks
- 26 – Pat Metheny
- 27 – Diana Krall
- 28 – Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band
- 29 – LP / Jet Vesper
- 30 – Tom Jones
- 31 – Cultura Profética / Çantamarta