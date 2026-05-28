La inesperada confesión de Javier sobre ‘Pasapalabra’: «Me levanto a las 5 de la mañana pensando en…»

Participar en Pasapalabra es todo un reto para los concursantes que deciden tomárselo en serio y apostar por conseguir ganar el bote del programa. Para conseguir lo mismo que Pablo Díaz, Rafa Castaño o Rosa Rodríguez, hay mucho que estudiar, un proceso que obliga a muchos a tener que dejar sus trabajos a un lado, pidiendo excedencias en sus empresas, para poder estudiar al máximo. Es el caso de Javier, que ha seguido los pasos de otros campeones y concursantes míticos y se toma este paso por la televisión como un trabajo. Algunos, como ya nos contó Rosa en una entrevista con Happy FM, pasan horas y horas estudiando. Algunos hablan de 9 y hasta 12 horas repasando. Rosa ya dijo que lo hacía mientras daba caminatas por la montaña, lo que le servía para salir de casa, pero sin perder ni un solo minuto de repaso.

La confesión de Javier llegaba después de que Bruno Cardeñosa, presentador del programa nocturno La rosa de los vientos (que se puede escuchar los fines de semana en Onda Cero), comentara que ya no sabía si madrugaba o trasnochaba. Se lo tomaba a risa y aseguraba que se daría cuenta cuando se jubilase y pudiera volver a tener horarios normales de sueño, puesto que su programa se realiza en directo.

Roberto Leal aprovechó el comentario para hilarlo con la presentación del jugador. «¿Eres de trasnochar?», le preguntaba a Javier, momento en el que el madrileño ha confesado el estado en el que se encuentra en estos momentos.

«Sí. Intento dormir porque soy bastante lirón, pero con tanto estudio me levanto a lo mejor a las cinco de la mañana a beber agua y pienso: Esa palabra… y ya no me duermo», así de obsesionado está con las palabras y las definiciones.

El sevillano está más que acostumbrado a la preparación de sus concursantes, pero esta vez sí que se ha sorprendido. «¿Te pones a pensar en palabras a las cinco de la mañana?», le preguntaba de vuelta. «Y a las seis, a las siete…», le respondía el concursante con una sonrisa.

«Te lo estás tomando a pecho de verdad. Pues nada, te irá bien seguro. ¡Enhorabuena!», ha sido la respuesta de Leal

¿Qué pasará con el bote y ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’?

Mientras el dinero acumulado sigue subiendo cada tarde y ya pasa del medio millón de euros, las miradas están puestas en el futuro. Como ya hemos informado en Happy FM, Antena 3 no dejará en ningún caso de emitir Pasapalabra, puesto que tiene los derechos para su emisión en España junto a la productora ITV.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el equipo legal de Atresmedia tendrá que tomar la decisión de qué ocurrirá con la prueba final, el conocido Rosco. De no llegar a ningún acuerdo como los propietarios de El Rosco -la productora holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution-, Pasapalabra tendría que llevar a cabo cambios, aunque no tienen que ser inmediatos.

En un tiempo prudencial es posible que los espectadores noten que la última prueba cambia, algo que no es nada extraño. La versión francesa del concurso utiliza una especie de ruleta como prueba final, donde van apareciendo las letras iniciales o los conjuntos de letras, mientras el presentador lee las definiciones que deben responder los concursantes. Se trata de una prueba que funciona con total normalidad, por lo que el futuro de Pasapalabra está completamente garantizado.