Se ha convertido en el hombre del momento en la televisión después de meterse en casa de millones de españoles cada tarde desde hace más de un año. Pablo Díaz protagonizó el pasado jueves 1 de julio uno de los momentos que pasarán a la historia de ‘Pasapalabra’. Hablamos con el ganador del bote solo unas horas después de pasar a la historia.

El tinerfeño atendía a los medios de comunicación apenas doce horas después de convertirse en un hombre millonario y protagonizar un emotivo abrazo con Roberto Leal. El presentador no podía ocultar la alegría y la emoción de dar su primer bote y eso se reflejaba es sus lágrimas.

Aunque con sueño por haber podido descansar poco, atiende a Happy FM antes de tener que marcharse rápido, le esperan en ‘Espejo público’ y ‘Al rojo vivo’, donde también contará su historia.

Pablo Díaz asegura que se encuentra «muerto de sueño porque ayer no se me ocurrió otra cosa que hacer ‘stream’ hasta las cuatro de mañana y he dormido como tres horas». El violinista se ha convertido en toda una estrella de Twitch, la plataforma de directo en la que triunfan creadores de contenido como Ibai Llanos y ElRubius.

Sobre ‘El rosco’, comenta que sabía que tenía serias opciones de llevarse cuando llegó «a la letra V en la primera vuelta». Esto se debe a que hay una ley no escrita, pero sí muy estudiada por los concursantes, que dice que «en cada rosco solo hay cuatro difíciles», por lo que ya sabía que tenía palabras para todas las letras que le faltaban por contestar.

Su gran duda era la letra V, ya que «dudaba entre viralo y verolís», ya que una es la flor de la caña de azúcar y la otra es la flor del cardo, nos explica. Todo ese conocimiento se debe a que durante los últimos dos años ha invertido todo su tiempo, hasta el más mínimo, en estudiar.

Además de en los descansos de ‘Pasapalabra’, Pablo Díaz comenta que ha llegado a estudiar «caminando por la calle, eso es lo que más he hecho», también mientras estaba con amigos e incluso mientras «estaba en clase, aunque esto no lo debería decir». Todo esto se debe a que puede estudiar «con el móvil gracias a un aplicación que se llama Anki», que se utiliza para memorizar palabras.

Además de esta app, el ganador del bote ha tenido que estudiar dos grandes bases de datos y de conocimientos como son «las palabras repetidas de roscos anteriores y luego el diccionario». Pero también ha tenido que aprender «las divisiones administrativas de todos los países del mundo y sus capitales» y «todos los presidentes de todos los países del mundo de toda la historia», un conocimiento que le fue clave para conseguir el premio.

Tras más de un año de participación, comenzó su aventura en junio del año 2020, Pablo ha querido dejar claro que se lleva «amigos del programa, incluido el propio Roberto», al que califica de «buena persona» y de «gran profesional que te hacer sentir muy cómodo».

También quiso nombrar a sus rivales, aunque aclara que en el fondo son «compañeros de equipo», destacando a «Nacho, Luis, Marta y Javier», los oponentes que han podido plantarle batalla en los últimos meses. «Seguimos hablando después del programa y que ha acabado fructificando», comenta.

Además del presentador y los concursantes, Pablo mencionó a prácticamente todo el equipo de ‘Pasapalabra’ y lo hizo dando sus nombres, demostrando su buena memoria. Desde cámaras, sonido, hasta «Sole en limpieza», todos para él son imprescindibles «y sin ellos no saldría el programa».