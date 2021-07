Ahora sí, Pablo Díaz ha completado el mítico rosco de ‘Pasapalabra’ y se ha llevado a casa la escalofriante cifra de 1.828.000 euros. Antena 3 ya lo venía advirtiendo, la noche del 1 de julio iba a ser histórica para la cadena y para el concursante canario. Un momento lleno de emociones que culminó con la visita del concursante como invitado especial a ‘El Hormiguero’.

Durante la entrevista, Pablo Díaz fue recibido entre halagos del propio Pablo Motos y muestras de admiración por parte del equipo. Y es que, llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ es algo que muy pocas personas han conseguido a lo largo de los años. En el plató ambos han recordado como fueron sus inicios en el concurso desde su primera experiencia en el año 2017 hasta su último rosco.

💬 Pablo Motos: «Es un honor. Demuestras que por encima del talento, está la fuerza de voluntad» #PasapalabraEH pic.twitter.com/DbE9j6AYtP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 1, 2021

El canario ha confesado que en la primera vuelta el rosco ya le daba buenas sensaciones, aunque tenía algunas dudas. Aun así, decidió arriesgar y tirar para adelante. Asimismo, entre otros temas abordados, Pablo Díaz habló de su rutina de estudios y reconoció que se ha visto los roscos que han sido emitidos por televisión desde el año 2010.

Respecto al premio, el concursante ha explicado que el 50% del dinero irá para los impuestos y que todavía no ha cobrado ni un euro de todo lo que ha ganado a lo largo del concurso, señalando que la mayoría de sus ingresos a día de hoy proceden de sus suscriptores en Twitch. Pero eso no ha sido todo, el canario además de llevarse el bote millonario también ha salido del programa encontrando el amor.

«Es lo que mejor me ha pasado en el programa, mejor que hasta el bote», le confesaba al presentador de ‘El Hormiguero’. Y es que, según ha explicado, conoció a su actual pareja en ‘Pasapalabra’ en la silla azul, lo único bueno de la prueba más odiada por Pablo. Además, ha confesado que ambos son amantes de la música clásica y que tienen muchas cosas en común. Lo que está claro es que quien no arriesga, no gana y Pablo Díaz es la prueba de ello. ¡Enhorabuena!