Quién es Natalia Rodríguez: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos años tenía cuando entró en ‘OT’

El universo de Operación Triunfo nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que han marcado la industria musical de una manera o de otra. Si nos trasladamos hasta los orígenes del formato en España, seguramente nombres como el de Natalia Rodríguez no dejan indiferente. Y es que, desde que formó parte de la academia más famosa de la pequeña pantalla, la artista ha trabajado como cantante, presentadora y compositora. Una carrera profesional de infarto que ha crecido a pasos agigantados con el paso de los años. Por ello, realizamos un repaso de su lado más profesional y del más personal.

Natalia Rodríguez se unió a Operación Triunfo en el 2001, por lo que formó parte de la histórica primera edición. Y es que, como muchos recordarán, este fue el año en el que estrellas como David Bisbal, Chenoa, Rosa López, David Bustamante y muchos otros se presentaron ante el mundo. Una bonita época para ellos que no solo les ayudó a hacerse un hueco en la industria musical. Muchos también comenzaron a trabajar en la clase de artista que querían ser. Así pues, en el caso de Natalia Rodríguez, ella entró en el programa con tan solo 18 años. Y es que, se convirtió en la más joven de su edición.

La carrera profesional de Natalia Rodríguez

Nacida el 11 de diciembre de 1982 en Cádiz, Natalia Rodríguez Gallego siempre tuvo una fuerte conexión con el mundo de la música. Por ello, desde adolescente ya comenzó a participar en clases de canto. Eso sí, no fue hasta los 18 años que su vida cambió para siempre, puesto que su paso por Operación Triunfo le otorgó una fama arrolladora y la ayudó a adentrarse al mundo del entretenimiento.

Si hablamos de música, la artista ha lanzado al mercado seis proyectos discográficos. Numerosas canciones que han dado forma a su carrera musical y que la han llevado de gira por muchas ciudades. Lejos de quedar aquí, ha sido colaboradora de programas de radio y televisión. Asimismo, ha presentado formatos como Club Megatrix o Qué Fuerte, Tía!.

Como concursante, el público ha podido verla en Gente de primera, Splash: famosos al agua, Family Feud: La batalla de los famosos y, más recientemente, en Top Chef: Dulces y famosos. A nivel audiovisual, la artista ha trabajado en proyectos como Esposados, Todo es posible en el bajo y ¡Ala… Dina!.

El lado más personal de Natalia Rodríguez

En redes sociales, Natalia Rodríguez se muestra muy activa e intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, la cantante cuenta con más de 263.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, viajes o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, la artista ha presentado a varias parejas. Su noviazgo más largo fue con Álex Pérez, con quien estuvo 13 años. En el 2022, mantuvo un romance con el modelo Manu Alves, pero no duró demasiado. En pleno 2026, se ha confirmado que su corazón se encuentra ocupado, pero la cantante prefiere mantener la identidad de su chico en el anonimato.