Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne: «Está afónico y tosiendo»

Ahora que parecía que la calma había llegado a la vida de Bertín Osborne tras acercar posturas con Gabriella Guillén (madre de su último hijo), la salud le vuelve a jugar una mala pasada. El cantante y presentador tiene una mala salud de hierro desde que pasó por la COVID-19, desde entonces ha sufrido ya varios problemas, todos ellos relacionados con los pulmones. Alejandra Osborne ha pasado por el plató de El tiempo justo para actualizar cómo se encuentra su padre después de verse obligado a cancelar los conciertos de las últimas semanas que tenía previstos.

La semana pasada volvió a cancelar sus actuaciones por culpa de la fiebre y una neumonía que está pasando. Hace apenas cuatro días aparecía en su cuenta de Instagram para dar noticias sobre su estado, después de recibir muchas llamadas de amigos y periodistas que le preguntaban si se «estaba muriendo». «Todavía no», bromeaba ante la cámara, antes de explicar que desde que pasó por dos veces la COVID-19, sus pulmones se han visto afectados de manera «grave» y que ahora mismo tiene «manchas en ellos». Este comunicado lo hacía con bastantes dificultades para hablar.

Alejandra ha querido contar a Joaquín Prat que estuvo comiendo con su padre apenas unas horas antes de que fuese al médico y que le vio «malísimo». Aquel día «no sabía lo que tenía, solo tosía muchísimo», ha contado. Para tranquilizar a sus seguidores, la hija de Bertín ha dejado claro que este martes ha vuelto a hablar con él y «está mucho mejor».

«Está afónico y tosiendo, pero los antibióticos le están ayudando», ha confirmado. Este último problema de salud no le ha quitado las ganas de seguir trabajando y continúa con sus planes de cara al verano: «Está deseando volver a dar la gira que tenía planeada». Hay que recordar que esta será su última gira antes de abandonar los escenarios, puesto que sigue preparando poco a poco su retirada.

Pese a que su estado ha mejorado, Bertín Osborne continúa convaleciente. «No puede cantar, porque no puede respirar», asegura Alejandra. «No come mucho. Hoy está mejor que en el vídeo, pero está afónico y tosiendo», explicaba ante las cámaras de El tiempo justo.

La semana pasada ya tuvo que suspender la grabación de El show de Bertín, su programa de los viernes noche en Canal Sur. Pese a todo, el pasado viernes todavía se le pudo ver al frente; esto es debido a que el programa estaba grabado con bastante antelación, pero es posible que el de esta semana sí se vea afectado.

Bertín Osborne se convierte en imagen de una empresa de telefonía muy patriota

Pese a estar todavía enfermo, los compromisos de Bertín continúan y desde hace unas horas se ha convertido en la imagen de una nueva empresa de telefonía. Su lema es: «Las cosas bien hechas, las cosas a derechas». Además de contar con el cantante y presentador como imagen, en su presentación promete «hacer las cosas bien» y dar un «servicio de telefonía de calidad».

Todo esto usando los colores de la bandera española en su logotipo y usando el nombre de Colón para su primera tarifa de telefonía y datos móviles. Desde luego, nadie mejor que Bertín para ser imagen de esta empresa.