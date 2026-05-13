El hombre que mató a su ex novia en Torremolinos confiesa que meses antes asesinó y emparedó a otra mujer

Marco R., el asesino de Torremolinos condenado a 24 años de cárcel por el asesinato de su ex novia de 28 años, Paula, en 2023, ha confesado que también mató y emparedó a su anterior pareja de 22 años, Sibora Gagani, en 2014. Tras años negando los hechos y acusando a la Policía de mentir para incriminarlo, el escrito de su defensa admite ahora la autoría material del crimen y la posterior ocultación del cadáver en la vivienda que compartían en Torremolinos.

El conocido como asesino de Torremolinos, un ciudadano italiano de 48 años, siempre había mantenido una versión exculpatoria sobre la muerte de la joven italoalbanesa. Aunque tras su arresto reconoció haberla emparedado, negaba rotundamente haberla asesinado, afirmando que su fallecimiento respondía a «un asunto bastante más complejo», e incluso llegando a declarar que los agentes le habían «vendido».

Sin embargo, de cara al próximo juicio con jurado popular por la muerte de Sibora, un procedimiento totalmente independiente al que ya se celebró por el crimen de Paula, el procesado ha cambiado radicalmente de estrategia. Según el escrito de su defensa, admite por fin que la mató en el interior de su domicilio y asume la ocultación del cuerpo.

El macabro hallazgo en un doble fondo

La verdad sobre la desaparición de Sibora salió a la luz gracias a la labor de los investigadores. Tras la detención del hombre por matar a Paula, la Policía Nacional inició una búsqueda paralela que culminó con una escena de terror. El cadáver estaba escondido en un doble tabique que el asesino de Torremolinos construyó expresamente en una esquina de una habitación en la que ya no residía.

El cuerpo de la joven yacía en el interior de una caja de madera, totalmente cubierto de cal, y estaba acompañado de un ramo de flores y del cuchillo ensangrentado utilizado para cometer el crimen.

Según el relato del Ministerio Público, ambos se conocieron en Italia en 2009, cuando Sibora tenía apenas 18 años. En 2010 se instalaron en la Costa del Sol. Durante julio de 2014, cuando habían retomado temporalmente la convivencia, el investigado atacó a la joven con un arma blanca, asestándole al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda que resultaron mortales.

La estrategia del asesino de Torremolinos

A pesar de su confesión, la defensa del asesino de Torremolinos muestra su total disconformidad con la versión de las acusaciones. Su estrategia se basa en negar que existiera una ejecución planificada, intentando así evitar que los hechos sean calificados como asesinato.

Frente a esta postura, la Fiscalía exige una pena de 22 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, al que suman el agravante de parentesco y un delito contra la integridad moral. La acusación tiene claro que el condenado actuó exactamente igual que con Paula años después: «De manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión».