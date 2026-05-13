Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 13 de mayo: Leonor regresa acompañada de una joven desconocida
Un instante sorprendente
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 12 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 413 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Rafael no tiene reparos a la hora de pedir ayuda no solamente a Victoria, sino también a Enriqueta. Algo que provoca un profundo desconcierto. ¿Qué se ha propuesto el duque esta vez?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo don Hernando y José Luis no dudan un solo segundo en presionarlo con la firme intención de alejarse de Dámaso. Todo ello mientras este no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para acercarse cada vez más al duque, y hacerlo con su aparente lealtad. Pero no todo queda ahí, puesto que, al anochecer, una misiva verdaderamente urgente llega al marqués, y lo hace con una noticia muy preocupante. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.
¿Qué sucede en el capítulo 414 de Valle Salvaje que se emite hoy, miércoles 13 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo don Hernando se defiende con cierta firmeza. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de lanzar una contundente acusación que podría llegar a cambiarlo todo. ¡De hecho, podría marcar un antes y un después en muchos aspectos!
Alejo, por su parte, se siente profundamente acorralado, por lo que no le queda más remedio que enfrentarse, por fin, a Braulio. Esa noche, Leonor regresa de un momento a otro al Valle, aunque no lo hace sola, puesto que le acompaña una joven desconocida. ¿De quién se trata? Y, sobre todo, ¿qué buscan colándose en la habitación de Rafael? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)