Baño defiende su inocencia y recuerda que el ‘bono comercio’ «fue una respuesta a una necesidad real»

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha reiterado ante la comisión de investigación de la Diputación de Alicante en torno al caso de los bonos comercio que esos bonos fueron «una respuesta a una necesidad real». Y ha negado que se tratase de «una operación oculta», sino que fue «una herramienta para que la gente comprara en los comercios de proximidad» para que «miles de establecimientos pudieran respirar en momentos tan difíciles como los vividos en pandemia». Carlos Baño ha comparecido ante la citada comisión, si bien no ha respondido preguntas porque debe comparecer ante el juez que instruye las diligencias previas en torno al caso en que se encuentra investigado. Sí ha dejado claro que ni él, ni su familia ni sus compañeros de Facpyme se han enriquecido con el bono comercio.

Carlos Baño ha llegado a la Diputación de Alicante acompañado de Jesús Navarro en un gesto que ha permitido visibilizar la unidad empresarial en torno al máximo responsable de la Cámara de Comercio de Alicante. Cada paso de la izquierda y de la antigua cúpula de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) por reescribir la historia no hace más que reforzar el apoyo empresarial a Carlos Baño. Los tiempos han cambiado. Y los empresarios alicantinos y valencianos no quieren tutelas, sino libertad.

En su intervención, Carlos Baño se ha referido a seis cuestiones fundamentales, todas relacionadas con el caso. La primera, que «desde el punto de vista jurídico, una sociedad sin ánimo de lucro sí puede desarrollar actividades económicas, porque lo que la ley prohíbe no es eso, sino que los beneficios se repartan entre los asociados o se destinen a fines ajenos a la asociación». Por tanto, que no significa que una sociedad no pueda organizar campañas, gestionar programas o recibir una compensación por el trabajo realizado. Sino que significa que no puede actuar para enriquecer personalmente a sus miembros. «Aquí, no ha ocurrido eso», ha apostillado Carlos Baño.

Por tanto, según él mismo ha explicado, Facpyme «podía y puede prestar servicios relacionados con sus fines, podía y puede colaborar en programas de apoyo al comercio, podía y puede recibir una compensación por esa gestión, y podía y puede destinar los recursos obtenidos al cumplimiento de sus fines asociativos». «Esa es una actuación jurídicamente posible, socialmente útil y, desde luego, no es delictiva», ha recordado Carlos Baño.

En segundo lugar, Carlos Baño ha expresado que se ha querido presentar a Facpyme como si hubiera sido «una beneficiaria de una subvención pública». Una idea que, según ha destacado, «no es correcta», por cuanto Facpyme «no era» el comerciante que recibía el impulso económico final, «ni el consumidor que disfrutaba del bono», sino que «actuaba como una entidad colaboradora o gestora dentro de un programa público promovido por las administraciones correspondientes».

Carlos Baño ha sostenido que la posición que él mantiene es que los servicios existieron, se prestaron y deben ser analizados con criterios «técnicos, contables y periciales» y no «con sospechas ni con titulares». Y ha animado a los presentes a que revisasen los certificados favorables emitidos por la práctica totalidad de los municipios. «Por cierto, ayuntamientos de todos los colores políticos», ha explicado.

Ha abundado sobre Nexo Retail: «Se la ha presentado como si su mera existencia fuera ya evidencia de algo irregular, y no lo es», ha expresado al respecto. En ese sentido, ha subrayado que Nexo Retail era una sociedad propiedad «al cien por cien de Facpyme». Carlos Baño, además, ha destacado que «no era ni es una pantalla para ocultar nada», sino una herramienta operativa de Facpyme, «que se creó para ordenar y profesionalizar una cuestión compleja». Y que su constitución se hizo a imagen y semejanza de la creada por la patronal autonómica de comercio (Confecomerç).

Carlos Baño ha destacado que Facpyme «era y es» una entidad representativa del pequeño comercio. Ha explicado que las decisiones de carácter administrativo «no las adopta Facpyme», sino las administraciones competentes con sus expedientes, sus informes, órganos de intervención, secretarías, responsables técnicos y controles».