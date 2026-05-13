Hablamos Español advierte que los sindicatos quieren imponer el valenciano con la huelga en educación

El fantasma de la inmersión lingüística vuelve a cernirse sobre la Comunidad Valenciana, si bien en esta ocasión, la deriva sindical catalanista resta apoyo de familias a la huelga de educación en la Comunidad Valenciana. Así se desprende de la seria advertencia que este miércoles ha efectuado la asociación Hablamos Español en torno a la huelga de educación que vive la Comunidad Valenciana. Esta última organización ha avisado de que la citada huelga «está provocando tirantez y un agrio debate en la comunidad educativa al incluir entre las reivindicaciones un punto contra la enseñanza en español». De facto, Hablamos Español relata que varias asociaciones de padres y madres han entrado en contacto con ellos para advertirles que entre los puntos que reclaman los docentes en huelga hay uno que de facto supone relegar al español en el sistema educativo valenciano.

OKDIARIO ya adelantó este martes que el independentismo catalán quiere conseguir, a través de la huelga de educación valenciana iniciada este lunes, reintroducirse en las escuelas de esta última comunidad autónoma. Y que el sindicato mayoritario en la convocatoria de huelga de la educación valenciana, el STEPV, de corte nacionalista y catalanista, acordó 10 días antes del arranque de las movilizaciones, que comenzaron el pasado 11 de mayo, la «defensa de la escuela en catalán» con el sindicato catalán USTEC-STEs y con el balear STEI, como consta en la propia web de USTEC-STEs.

Ahora, Hablamos Español, una asociación apartidista y sin ánimo de lucro nacida para defender los derechos de los hispanoparlantes y que preside la gallega Gloria Lago, relata que varias asociaciones de padres y madres han entrado en contacto con ellos para advertirles que entre los puntos que reclaman los docentes en huelga hay uno que de facto supone relegar al español en el sistema educativo valenciano. Es decir, volver a la imposición de la etapa de Ximo Puig y Compromís de que el valenciano esté por encima del castellano y no que sean las familias quienes libremente elijan la lengua en que quieren que estudien sus hijos e hijas.

Se trata de otro nuevo intento del catalanismo de volver a su modelo e imponer el valenciano, a la vez que continúa sin aceptar el modelo de PP y Vox, por el que son los padres y madres los que eligen libremente la lengua vehicular en que quieren que estudien sus hijos en la Comunidad Valenciana.

Hablamos Español relata ya abiertamente el «malestar» en la comunidad educativa valenciana «por el posicionamiento a favor de la inmersión de algunos profesores y miembros de equipos directivos, que están recriminando a las familias que defiendan la libertad de elección de lengua para sus hijos». Hablamos Español anuncia, finalmente, que trasladará a la Consellería de Educación, que dirige Carmen Ortí, todas estas consideraciones «para que las tenga en cuenta».