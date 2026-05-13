No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. El pasado martes 12 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 832 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, observamos cómo Pía, tras su tenso encuentro con Leocadia, no puede evitar huir, dejando a la señora completamente descolocada. Manuel opta por poner al corriente a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. Es por eso que, como consecuencia de la profunda indignación que siente, el marqués de Luján decide actuar. Todo ello mientras, contra todo pronóstico, Leocadia se ofrece a ayudar con la boda de su hija y Curro.

Lejos de que todo quede ahí, Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto, mientras que Leocadia sugiere que se celebre en el lugar donde murió Eugenia. ¡Todos se quedan profundamente descolocados! Pía continúa atormentada por su descubrimiento, hasta tal punto que no puede evitar despistarse con sus tareas. Algo que hace que Cristóbal empiece a no quitarle el ojo. Julieta se ve radiante sin Ciro y Manuel disfruta de su compañía, pero no le cuenta lo del chantaje por Vera. Adriano no duda en confesar a Curro sus miedos, y es que está convencido de que es un peligro para sus hijos. Vera comparte sus dudas con su padre, mientras que Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarles. ¿Se verá obligado a cumplir su palabra?

¿Qué sucede en el capítulo 833 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 13 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo el duque de Carril impide que Alonso llame a la Guardia Civil, y lo hace amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija. Ante la imposibilidad de denunciar, el marqués opta por centrarse en la reputación de Curro.

Entre otras cuestiones, Alonso confirma que el joven va a ser protagonista de una crónica social, lo que desata la furia no solamente de Lorenzo, sino también de Leocadia. Es más, no dudan en oponerse por su origen bastardo. Cristóbal da un toque de atención a Ricardo y a Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices en el servicio.

Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a escapar de ella, mientras que Jacobo propone a Adriano que memorice los espacios hasta poder controlar toda la casa. A pesar de que confía, está a punto de tener un accidente con sus hijos. María Fernández empieza a tener serias sospechas de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, por lo que cree que están ocultando algo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.